Lawinenabgänge in mehreren Gegenden in Norditalien haben Einsatzkräfte der Bergwacht beschäftigt. Insgesamt meldeten die Behörden vier Tote und mehrere Verletzte.

dpa 07.02.2026 - 19:54 Uhr

Sondrio - Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind vier Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Alpenregion Valtellina löste sich zunächst eine Lawine und erfasste drei Skitourengeher, zwei von ihnen kamen ums Leben. Im Trentino meldete die italienische Bergwacht zwei Lawinen mit jeweils einem Toten. Auch im Aostatal an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich gab es demnach einen Vorfall.