Berichte: Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in New York

Ein Hubschrauber verunglückt im Hudson River vor New York. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall.

dpa 10.04.2025 - 23:31 Uhr

New York - Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Millionenmetropole New York sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die TV-Sender CBS und ABC sowie das lokale Medium WPIX unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Der Helikopter war in den Hudson River vor Manhattan gestürzt. Auch Kinder sollen unter den Opfern sein.