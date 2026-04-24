Ungute Sitten Eine Jeremiade über die Handyglotzer
Warten müssen alle mal. So ist das Leben. Aber was hat das Smartphone ständig dabei zu suchen, fragt sich unsere Kolumnistin?
Warten müssen alle mal. So ist das Leben. Aber was hat das Smartphone ständig dabei zu suchen, fragt sich unsere Kolumnistin?
Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, nicht darüber zu schreiben. Weil ich mir alt und ewig gestrig vorkomme, hängen geblieben, nahezu fossil. Weil mir mein Umfeld einen nervtötenden Widerspruchsgeist bestätigt hat – natürlich wird dieser Text alle Negativurteile bestätigen.