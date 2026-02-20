Der aus der Serie „Grey’s Anatomy“ bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Dane litt an der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose.

Der aus der Serie "Grey's Anatomy" bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist", zitierten der Sender CBS und andere US-Medien aus einer Erklärung von Danes Familie.

 

Der Schauspieler hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass bei ihm die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde.

Der in San Francisco geboren Dante hatte 1991 sein TV-Debüt in der Serie "Saved by the Bell" gegeben. Sein Durchbruch gelang ihm 2006 mit der Rolle des Chirurgen Dr. Mark Sloan in der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy", in der er bis 2021 in 139 Episoden zu sehen war. Außerdem spielte er in der Serie "Euphoria" mit. 