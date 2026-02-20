Der aus der Serie „Grey’s Anatomy“ bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Dane litt an der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose.

red/AFP 20.02.2026 - 07:27 Uhr

Der aus der Serie "Grey's Anatomy" bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist", zitierten der Sender CBS und andere US-Medien aus einer Erklärung von Danes Familie.