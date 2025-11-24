Ein Siebenschläfer hatte sich wochenlang an der Uni Hohenheim eingenistet und einen Raum entsprechend zugerichtet. Nun ist das Tier verschwunden. Wann eröffnet der „Raum der Stille“?
24.11.2025 - 14:20 Uhr
Ursprünglich sollte der neue „Raum der Stille“ an der Uni Hohenheim, ein Rückzugsort für Studierende und Beschäftigte, zu Beginn des Wintersemesters im Oktober eröffnen. Ein Siebenschläfer, der sich Ende September dort eingenistet hatte, machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile ist das Tier verschwunden – und die Uni macht sich daran, den Raum zur Eröffnung herzurichten. Denn der Siebenschläfer hat seine Spuren hinterlassen.