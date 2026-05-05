Unicredit gegen Commerzbank Tapferer Übernahmekampf – doch womöglich erfolglos
Das Commerzbank-Management wehrt sich nach Kräften gegen die Übernahme durch Unicredit – hat allerdings einen wichtigen Nachteil, meint unser Autor.
Das Commerzbank-Management wehrt sich nach Kräften gegen die Übernahme durch Unicredit – hat allerdings einen wichtigen Nachteil, meint unser Autor.
Das offizielle Angebot von Unicredit-Chef Andrea Orcel für die im Zuge einer Übernahme benötigten Commerzbank-Anteile dürfte sicher nicht das letzte Wort gewesen sein. Es ist weder fair noch seriös, den Aktionären des deutschen Geldhauses einen Preis unter dem aktuellen Marktwert der Papiere anzubieten. Aber es ist wohl auch aus Sicht von Orcel nur ein weiterer Schritt auf einem längeren Weg, ohne sich dabei völlig zu übernehmen. In jedem Fall meint er es ernst. Dass er irgendwann von seinem Vorhaben wieder abrücken könnte, zumal ohne Gesichtsverlust, ist nicht ersichtlich.