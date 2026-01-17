Union-Sportchef Horst Heldt „Die Zeit beim VfB bleibt unvergesslich“
Horst Heldt, Geschäftsführer Sport von Union Berlin, spricht über die besondere Clubkultur der Eisernen und seine Rückkehr nach Stuttgart. Was erwartet ihn beim VfB?
Nach den Manager-Stationen Stuttgart, Schalke, Hannover und Köln ist Horst Heldt, 56, seit inzwischen anderthalb Jahren der Geschäftsführer Sport von Union Berlin. Bei den Eisernen erlebt der VfB-Meistermanager von 2007 vor dem Auftritt in Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) auch eine herausragende Clubkultur.