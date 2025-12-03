Union: Stolpert Merz über das Rentenpaket?

Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen?

Bei allem Verständnis für die Vorbehalte aus der Nachwuchsriege der Union: Verlässlichkeit, das Bekenntnis zu den Versprechungen des Koalitionsvertrags, der kaum ein halbes Jahr alt ist, und die Loyalität gegenüber der eigenen Regierung sind politische Tugenden, die ebenso zählen wie Prinzipientreue und Solidarität mit Gleichaltrigen. Für Merz & Co. wäre das Scheitern des Rentenpakets nur ein Vorspiel für das Scheitern der Regierung. Wenn der Kanzler seine Fraktionskollegen nicht in ausreichender Zahl überzeugen kann, zeugt das von Misstrauen. Schließlich steht Merz mit seinem Wort für die Zusage, dass dem Rentenpaket ein zweites folgen soll, das sich allen Fragen widmet, welche die Jungunionisten umtreiben. Eine Abstimmungspleite würde nicht nur das Ansehen des Kanzlers beschädigen und die Koalition zerrütten, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Union untergraben. So etwas nutzt allein der Alternative für destruktive Politik. Sie profitiert davon, wenn seriöse Parteien zu Kompromissen nicht mehr imstande sind.