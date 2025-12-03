Union Stolpert Merz über das Rentenpaket?
Die Abstimmung über das Rentenpaket wird zum Krimi – und die Fraktionsspitze der Union erweckt nicht den Eindruck, als führe sie dabei Regie, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Die Abstimmung über das Rentenpaket wird zum Krimi – und die Fraktionsspitze der Union erweckt nicht den Eindruck, als führe sie dabei Regie, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Über dem Rentenpaket, das am Freitag im Deutschen Bundestag zur Abstimmung steht, schwebt ein dickes Fragezeichen. Für den Kanzler Friedrich Merz und dessen Koalition könnte dieses Fragezeichen zum Fallbeil werden. Die Spitze der Unionsfraktion inszeniert das Ringen um eine Mehrheit wie einen schlechten Krimi. Jens Spahn und seine Handlanger erwecken dabei nicht den Eindruck, als seien sie Herren über das Drehbuch.