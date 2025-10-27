Union und SPD Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung
Nach dem Chaos um das neue Wehrdienst-Gesetz versuchen sich Union und SPD wieder an einem Kompromiss.
Der Knall war laut, aber seither herrscht Stille. Vor zwei Wochen hatte der Streit über das neue Wehrdienst-Gesetz die Koalition vorübergehend irritiert – Vorwürfe, Tränen und eine kurzfristig abgesagte Pressekonferenz inklusive. Die darauf folgende erste Lesung im Bundestags-Plenum war kurz, aber gesittet, und seither hat man wenig gehört von den Plänen für Truppenstärke, Musterung und Lose-Ziehen.