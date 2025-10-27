 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung

Union und SPD Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung

Union und SPD: Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung
1
Verteidigungsminister Pistorius drängt auf den Umbau des Wehrdienstes. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach dem Chaos um das neue Wehrdienst-Gesetz versuchen sich Union und SPD wieder an einem Kompromiss.

Der Knall war laut, aber seither herrscht Stille. Vor zwei Wochen hatte der Streit über das neue Wehrdienst-Gesetz die Koalition vorübergehend irritiert – Vorwürfe, Tränen und eine kurzfristig abgesagte Pressekonferenz inklusive. Die darauf folgende erste Lesung im Bundestags-Plenum war kurz, aber gesittet, und seither hat man wenig gehört von den Plänen für Truppenstärke, Musterung und Lose-Ziehen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Pistorius hält an Starttermin für Wehrdienstgesetz fest

Trotz Koalitionsstreit Pistorius hält an Starttermin für Wehrdienstgesetz fest

Trotz Streits hält der Verteidigungsminister am Starttermin fest. Warum er das Koalitionsklima nicht gefährdet sieht und worauf es ihm beim Gesetz besonders ankommt.

Das Ganze befinde sich in einem „geordneten Verfahren“, heißt es aus der SPD-Fraktion, man sei „in vertraulichen Gesprächen“. So ähnlich verlautet es auch aus der Unionsfraktion. Nächste Woche, wenn der Bundestag nach der Herbstpause wieder tagt, wird offiziell weiterverhandelt. Noch für November, voraussichtlich am 10., ist auch die übliche Expertenanhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf angesetzt.

Überarbeitetes Vier-Stufen-Modell?

Als „veraltet“ wurde dagegen übereinstimmend ein Medienbericht zurückgewiesen, wonach sich Union und SPD bereits auf ein überarbeitetes Vier-Stufen-Modell zum Wehrdienst verständigt haben sollen. Demnach ist bei Bedarf weiterhin eine „Zufallsauswahl“ für Musterungen und Einberufungen geplant, was womöglich nur ein anderes Wort für „Losverfahren“ wäre. Die Fähigkeiten der zuständigen Behörden zur Musterung aller infrage kommender jungen Menschen sollen demnach sofort aufgebaut werden, tatsächlich gemustert werden sollen aber zunächst nur Freiwillige.

Die Koalition ist bei dem Thema unter Zeitdruck

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte auf Einzelheiten nicht eingehen. „Wir sind im parlamentarischen Verfahren“, sagte er. Sein Haus stehe „im Austausch“ mit den zuständigen Parlamentariern und denen bei Bedarf auch „mit fachlichem Rat“ zur Seite. Die Koalition ist bei dem Thema unter Zeitdruck: Der zuständige Minister Boris Pistorius (SPD) drängt, ab Januar mit Hilfe des neuen Gesetzes den Wehrdienst umbauen zu können. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, hatte er vor gut einer Woche gesagt. „Alle im Bundestag wissen: Es geht um die Sicherheit Deutschlands.“

Pistorius will flächendeckende Musterung ab Sommer 2027

Der Wehrdienst soll nach den Plänen von Pistorius zunächst auf Freiwilligkeit beruhen. Der Streit der vergangenen Wochen drehte sich darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden und welche Regeln künftig für die Musterung junger Männer gelten sollen. Pistorius will eine flächendeckende Musterung aller wehrfähigen Männer ab Sommer 2027.

Fachpolitiker von Union und SPD hatten vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Das war auf massive Kritik von Teilen der SPD, aber auch der Opposition gestoßen.

Weitere Themen

Union und SPD: Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung

Union und SPD Neue Gespräche zu Wehrdienst-Lösung

Nach dem Chaos um das neue Wehrdienst-Gesetz versuchen sich Union und SPD wieder an einem Kompromiss.
Von Ellen Hasenkamp
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
THC-haltige Getränke im Trend: Cannabis auf Eis: Ein Abend in der Bar der Zukunft

THC-haltige Getränke im Trend Cannabis auf Eis: Ein Abend in der Bar der Zukunft

In Nordamerika sind THC-haltige Getränke im Trend. Eine Bar in Minneapolis bittet darum, die Cocktails nicht mit Alkohol zu kombinieren – berichtet unsere Kolumnistin Siri Warrlich.
Von Siri Warrlich
China brüskiert Deutschland: Chinas Stärke, Deutschlands Schwäche

China brüskiert Deutschland Chinas Stärke, Deutschlands Schwäche

Das Machtgefüge zwischen Peking und Berlin hat sich dramatisch verschoben. Das muss nun auch die Bundesregierung erfahren, konstatiert StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.
Von Joachim Dorfs
Parlamentswahlen in Argentinien: Jetzt beginnt Mileis Präsidentschaft richtig

Parlamentswahlen in Argentinien Jetzt beginnt Mileis Präsidentschaft richtig

Bisher war der libertärer Reformpolitiker ein Präsident ohne Hausmacht im Senat und im Kongress. Der Sieg bei den Parlamentswahlen hat die Kräfteverhältnisse neu sortiert.
Von Tobias Käufer
„Nius“-Chefredakteur: Verdacht der Volksverhetzung – Ermittlungen gegen Julian Reichelt

„Nius“-Chefredakteur Verdacht der Volksverhetzung – Ermittlungen gegen Julian Reichelt

Wegen eines Beitrags auf X ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Chefredakteur des rechtspopulistischen Nachrichtenportals „Nius“, Julian Reichelt. Die Details.
Berichterstattung über Nahostkrieg: Getöteter Hamas-Terrorist arbeitete für ZDF-Partnerfirma

Berichterstattung über Nahostkrieg Getöteter Hamas-Terrorist arbeitete für ZDF-Partnerfirma

Vor gut einer Woche kommt ein Palästinenser mit Verbindung zum ZDF bei einem israelischen Raketenangriff im Gazastreifen ums Leben. Der Mann war womöglich kein zufälliges Opfer.
Nach Merz Äußerung: SPD-Abgeordnete schlagen „Stadtbild“-Gipfel vor

Nach Merz Äußerung SPD-Abgeordnete schlagen „Stadtbild“-Gipfel vor

Nach seiner ersten „Stadtbild“-Äußerung hat Kanzler Merz erst nachgelegt und dann eine Konkretisierung nachgeschoben. Das reicht nicht aus, finden einige in der SPD.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Kreise: Toter und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen

Newsblog zum Krieg in Nahost Kreise: Toter und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Carney und Trump auf Asien-Reise: „Möchte mich nicht mit ihm treffen“ – US-Präsident weiter sauer auf Kanada

Carney und Trump auf Asien-Reise „Möchte mich nicht mit ihm treffen“ – US-Präsident weiter sauer auf Kanada

Ein TV-Werbeclip aus Kanada gegen Zölle brachte den US-Präsidenten auf. Jetzt halten sich beide Regierungschefs in Asien auf – zu einem Treffen wird es wohl nicht kommen
Weitere Artikel zu Bundeswehr SPD Union
 