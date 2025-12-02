In der Unionsfraktion kommt es zu einem Stimmungstest, ob eine sichere Koalitionsmehrheit für das Rentenpaket steht. Der Vorsitzende macht klar, dass es um mehr als eine Sachfrage geht.
Unionsfraktionschef Jens Spahn appelliert an die Kritiker aus den Reihen junger Abgeordneter, sich an ein Mehrheitsvotum der Fraktion für das umstrittene Rentenpaket der Koalition zu halten. „Ich weiß, wie viele Kolleginnen und Kollegen mit sich ringen in der Abwägung unterschiedlicher Aspekte“, sagte der CDU-Politiker vor einer Fraktionssitzung in Berlin.