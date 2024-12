„Sag niemals nie“, ist oft eine kluge Haltung. Doch in der Frage nach einer Reform der Schuldenbremse muss Kanzlerkandidat Merz eine eindeutige Antwort geben. Aus ökonomischer Sicht ist klar, was nötig ist, kommentiert unser Redakteur Tobias Peter.

Tobias Peter 05.12.2024 - 13:16 Uhr

Nein. Vielleicht ein bisschen. Oder doch so richtig? Es ist unklar, wie Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz nach der Wahl mit dem Thema einer Reform der Schuldenbremse umgehen wird. Von heute aus betrachtet sei er fest überzeugt, dass die Probleme in Deutschland ohne eine Änderung der Schuldenbremse lösbar seien, hat Merz jetzt gesagt. Um aber zugleich hinzuzufügen: „Ich habe mir angewöhnt, in der Politik niemals nie zu sagen.“