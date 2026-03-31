Ein Ex-Mitarbeiter der Universität Freiburg filmte Frauen heimlich in intimen Situationen. Anfang März wurde der Mann verurteilt - nun tauchten Plakate mit Namen und Foto von ihm auf.
31.03.2026 - 14:50 Uhr
Der Fall ehemaligen Mitarbeiter der Universität Freiburg, der heimlich Frauen gefilmt hat, schlägt weiter hohe Wellen. Vergangene Woche tauchten Plakate in Freiburg auf, die unter anderem Foto, Alter und den Namen des Mannes zeigten, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.