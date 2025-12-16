Kernaufgabe der Forschungs- und Lehrbrennerei ist nicht das Brennen von Spirituosen für den Markt, sondern die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Destillationstechnik und Aromastoffen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Empfehlungen und Rezepturen ein, die den rund 14.000 kleinen Brennereien in Deutschland zugutekommen sollen. Da die Herstellung ausschließlich zu Forschungszwecken und nur in kleinen Mengen erfolgt, sind die prämierten Spirituosen in der Regel nicht im Handel erhältlich.