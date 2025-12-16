Das „Hohenheimer Kirschwasser“ der Uni Hohenheim wurde von der DLG als „Beste Spirituose 2025“ ausgezeichnet. Die prämierte Forschungsspirituose ist nicht im Handel erhältlich.

Das „Hohenheimer Kirschwasser“ aus der Forschungs- und Lehrbrennerei der Universität Hohenheim hat die Sonderauslobung „Beste Spirituose 2025“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als bester Obstbrand erhalten. Wie die Universität am Dienstag in Stuttgart mitteilte, lobte die Jury die besondere Rezeptur und die herausragende Produktqualität des Destillats.

 

Kernaufgabe der Forschungs- und Lehrbrennerei ist nicht das Brennen von Spirituosen für den Markt, sondern die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Destillationstechnik und Aromastoffen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Empfehlungen und Rezepturen ein, die den rund 14.000 kleinen Brennereien in Deutschland zugutekommen sollen. Da die Herstellung ausschließlich zu Forschungszwecken und nur in kleinen Mengen erfolgt, sind die prämierten Spirituosen in der Regel nicht im Handel erhältlich.