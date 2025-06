Soziale Studiengänge bieten eine große Vielfalt beruflicher Möglichkeiten und die Chance, Verantwortung zu übernehmen.

Ein Studium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) vermittelt dafür nicht nur fundiertes fachliches Wissen, es hat „MehrWert“: exzellente Lehrqualität, moderne Lern-Ausstattung, aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Kompetenz und Engagement, Persönlichkeitsbildung und Verantwortung gehören selbstverständlich zu einem Studium an der KU.

Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit an der KU sind später unter anderem im Bereich der Jugendsozialarbeit tätig, arbeiten in der Gefährdetenhilfe oder arbeiten mit Menschen, die gesundheitlich oder altersbedingt beeinträchtigt sind.

Karriere in der Sozialen Arbeit

Wer nach dem Bachelorabschluss noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, für den bietet die KU anschließend den Masterstudiengang Soziale Arbeit. Dafür hat sich Christoph Müller entschieden. Besonders gut gefällt ihm die Praxisnähe seines Studiums: In kleinen Gruppen können die Studierenden sich intensiv austauschen und mit und für Praxispartner verschiedene Konzepte erarbeiten. „Ich habe viel Freiheit, eigene Projekte durchzuführen und ich kann eigene Schwerpunkte setzen“, erklärt er.

Praxisnahe Pflegewissenschaft

Ebenfalls an der Fakultät für Soziale Arbeit angesiedelt ist der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft. Das Berufsfeld Pflege wird immer anspruchsvoller. Gleichzeitig ist der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegepersonen immens. Genau hier setzt der Studiengang an. Das Besondere: Durch die enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis bringen die Absolventinnen und Absolventen ganz konkrete Fragen aus ihrem beruflichen Alltag in ihr Studium ein und nehmen relevante Erkenntnisse mit in die Praxis.

Psychologie: Von Forschung zur Praxis

Elisabeth Sauter träumt von einer Welt, in der jeder Mensch freien Zugang zu individueller und professioneller Hilfe bei psychischen Erkrankungen erhält. Deshalb studiert sie nach dem Bachelorstudiengang Psychologie an der KU nun den Masterstudiengang, um anschließend eine Therapieausbildung absolvieren und als Psychotherapeutin in einer Klinik arbeiten zu können. Elisabeth fühlt sich an der KU aufgrund der familiären Atmosphäre sowie der kleinen Seminargruppen äußerst wohl. Das Spektrum an Teildisziplinen an der KU reicht von der Allgemeinen und Pädagogischen Psychologie über Arbeits- und Organisationspsychologie bis hin zur Klinischen Psychologie. Ein enger Bezug zur Forschung ergibt sich beispielsweise auch über die Psychotherapeutische Hochschulambulanz, die die KU in Ingolstadt betreibt. Für Elisabeth sind die vielfältigen Möglichkeiten, sich im psychosozialen Bereich zu engagieren, ein weiterer Anreiz, an der KU zu studieren.

Einzigartiger Studiengang für inklusive Musikpädagogik

Mit dem Masterstudiengang „Inklusive Musikpädagogik/Community Music“ bietet die KU ein in dieser Form europaweit einzigartiges Angebot: Im Mittelpunkt steht die Umsetzung von Inklusion als Menschenrecht verbunden mit der Professionalisierung von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen. Das Themenfeld Inklusion erweitert der Studiengang um das aus dem angloamerikanischen Raum stammenden Konzept der „Community Music“. Aktives Musizieren in Gruppen soll allen Menschen Zugang zu Musik bieten. Im Studium ist es wichtig, offen für neue methodische Herangehensweisen und neue Blickwinkel zu sein – und die Bereitschaft, aus der eigenen Komfort-Zone herauszugehen.

Breites Studienangebot mit Flexibilität

Die KU bietet fast 50 Studiengänge, vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber auch renommierte Studienangebote in BWL, LehramtPlus, Geographie und Psychologie sind hier angesiedelt, ebenso seltene Studiengänge wie Journalistik, Deutsch-Französische Politikwissenschaft oder Inklusive Musikpädagogik. Eine Besonderheit ist auch der Interdisziplinäre Studiengang, in dem das Studium aus 20 Fächern individuell zusammengestellt werden kann.

Info: Näheres zu den Zulassungsvoraussetzungen sowie weitere Details zum Studienalltag finden sich auf der Homepage der KU.