Supercomputer „Hunter“ beschleunigt Simulationen an Uni

Schneller und noch schneller: Die Universität Stuttgart will mit zwei Supercomputern das Forschen an der Hochschule beschleunigen. Die erste Maschine geht nun in Betrieb.

red/dpa 15.01.2025 - 17:38 Uhr

An der Universität Stuttgart sollen Forscher und Unternehmen mit Hilfe eines neuen Supercomputers künftig komplexe Simulationen leichter und vor allem schneller berechnen können. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise nimmt die Hochschule am Donnerstag (13.00 Uhr) einen sogenannten Supercomputer mit geballter Rechenkraft in Betrieb.