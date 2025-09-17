Tausende Hassnachrichten: Die Netflix-Doku «Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish» erzählt international erfolgreich eine erschütternde Geschichte über ein Verbrechen in digitalen Zeiten.
Berlin - Die Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" hat sich in rund zwei Wochen zu einem globalen Gesprächsthema entwickelt. Der US-Film (Start: 29.8.) über ein Teenagerpärchen, das von anonymen Nachrichten bedroht wird, sammelte bislang fast 50 Millionen Abrufe weltweit. Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich schockiert von der Auflösung.