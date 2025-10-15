Die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen entscheiden am Donnerstag, ob der Ganztagsunterricht in den Grundschulen in Wahlform kommt oder Pflicht wird. Münchinger Eltern sind alarmiert.
15.10.2025 - 12:02 Uhr
Ob es im Großen Sitzungssaal des Korntaler Rathauses an diesem Donnerstag voll ist? Das Thema, über das der Gemeinderat entscheidet, erhitzt jedenfalls die Gemüter, seitdem es öffentlich diskutiert wird: die Art der Ganztagsschule, die ab dem Schuljahr 27/28 den Hort an den Grundschulen in Korntal und Münchingen ersetzt.