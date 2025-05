Geplanter Park bei Vaihingen/Enz Was passiert im Mittelalterpark? Bürger können mitreden

Zwischen Vaihingen an der Enz und Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) könnte eine Erlebniswelt für Mittelalterfans entstehen. Was genau geplant ist erfahren die Bürger am 4. Juni.