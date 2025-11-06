Das Jahr 2025 steuert laut den Vereinten Nationen auf einen neuen Hitzerekord zu: Es dürfte das zweit- oder drittheißeste Jahr seit Beginn der Messungen werden.
Das Jahr 2025 wird nach Angaben der UNO voraussichtlich das zweit- oder drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein. „Die alarmierende Serie außerordentlicher Temperaturen hat sich im Jahr 2025 fortgesetzt“, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Donnerstag bei der Vorstellung der Daten im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém. 2024 war der UN-Unterorganisation zufolge das bislang heißeste jemals gemessene Jahr.