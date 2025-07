Der Mann wird direkt am Arbeitsplatz gestellt. Sicherheitskräfte führen ihn ab, unter den Augen seiner Kollegen. Was wie eine Szene aus einem zweitklassigen Krimi klingt, soll sich so im Krankenhaus in Leonberg abgespielt haben. Doch handelt es sich nicht um einen Verbrecher, der auf frischer Tat ertappt wird, sondern um den Chefarzt der Anästhesie, dessen Wirken im OP auf diese Art und Weise offenkundig abrupt beendet wurde.