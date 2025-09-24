Unruhe im Landtag Weitere Konsequenzen aus Hakenkreuz-Skandal
Der Landtag zieht Konsequenzen aus dem Hakenkreuz-Skandal. Dass der Posten des Landtagsvizes wiederbesetzt wird, wird immer unwahrscheinlicher.
Es war klar, dass die Hakenkreuz-Affäre rund um den früheren SPD-Abgeordneten Daniel Born auch im Herbst noch im Landtag nachhallen würde. Die erste Konsequenz ist nun, dass die Abgeordneten künftig ihre Stimmzettel nur noch an einer Urne abgeben werden. Das wurde im Landtagspräsidium in der ersten Sitzung nach der Sommerpause festgelegt.