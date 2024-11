In Oberschwaben soll Baden-Württembergs neueste große Förderlandschaft entstehen. Kriegsangst und Wirtschaftssorgen allerdings schwächen die anfängliche Euphorie. Ein Landrat, ein Regierungspräsident und eine Ministerin appellieren an den Optimismus in den Rathäusern.

Rüdiger Bäßler 14.11.2024 - 16:11 Uhr

Kippt womöglich die Stimmung gegen ein geplantes Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben? Zumindest auf die Notwendigkeit, deutlich mehr Werbung fürs Großprojekt zu machen, deutet ein Besuch der grünen Umweltministerin Thekla Walker am Donnerstag in Bad Waldsee hin. Dort tagte wieder einmal die kommunale Arbeitsgemeinschaft Biosphärengebiet, die herausfinden will, was Dörfern und Gemeinden am wichtigsten ist. Sie sei verschiedentlich gefragt worden, sagte Walker am Rand der Veranstaltung, ob ein Biosphärengebiet die Vermehrung von Naturschutzgebieten bedeute. „Die Antwort ist klar nein“, so die Ministerin.