Unruhen in Bangladesch

Die Proteste in Bangladesch werden zur Revolution. Laut Berichten ist die bei vielen verhasste Regierungschefin Sheikh Hasina auf der Flucht. Schon jetzt haben die Unruhen mindestens 300 Todesopfer gekostet.

red/KNA 05.08.2024 - 14:06 Uhr

Angesichts der schweren Unruhen in Bangladesch hat Premierministerin Sheikh Hasina am Montag das Land verlassen. Wie das Nachrichtenportal Dhaka Tribune berichtet, soll sie mit einem Militärhubschrauber in das indische Westbengalen ausgeflogen worden sein, gemeinsam mit ihrer Schwester Sheikh Rehana. Nachdem ihre Flucht bekannt geworden war, stürmten laut Berichten tausende Menschen die offizielle Residenz der Regierungschefin.