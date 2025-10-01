Proteste, Bahnhöfe gesperrt, Züge gestoppt: Nach dem Flottillen-Stopp brodelt es in italienischen Städten. Der größte Gewerkschaftsverband ruft zudem für Freitag zum Generalstreik auf.
01.10.2025 - 23:19 Uhr
Nach dem Stopp der Gaza-Flottille durch Israel ist es in Italien zu Protesten gekommen. Vor dem Hauptbahnhof der italienischen Hauptstadt Rom kamen am Abend zahlreiche Demonstranten zusammen. Die Zugänge zu dem Bahnhof wurden nach Behördenangaben vorsichtshalber gesperrt. Die U-Bahnstation wurde ebenfalls geschlossen.