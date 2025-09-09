Nach heftigen Protesten und 19 Toten in Nepal zieht Premier Oli Konsequenzen. Was steckt hinter dem Rücktritt?
09.09.2025 - 11:32 Uhr
Kathmandu - Inmitten politischer Unruhen ist Nepals Ministerpräsident Khadga Prasad Sharma Oli zurückgetreten. Oli habe sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Ram Chandra Paudel eingereicht, teilte ein Sprecher des Premier-Büros mit. In einer Mitteilung des Büros hieß es, Oli wolle mit seinem Rücktritt den Weg für eine politische Lösung für die aktuelle Situation im Land frei machen.