Die „Alhambra am Neckar“ ist Stuttgarts ganzer Stolz. Wie gut kennen Sie sich in der Wilhelma aus? 17 Fragen zu Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten warten darauf, gelöst zu werden.
12.04.2026 - 10:00 Uhr
Sieben Tage lang feiert Württemberg im Jahr 1846 die Hochzeit seines Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna Romanowa. Hofbälle, Festzüge, die Einweihung einer Eisenbahnlinie – Stuttgart bietet alles auf, um sich bloß nicht nachsagen zu lassen, im Schwäbischen sei man im Vergleich zu Sankt Petersburg oder Moskau provinziell.