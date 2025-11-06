Unsere Autoren berichten Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt
Was schenkt man Eltern zur Geburt ihres Babys? Unsere Autorinnen und Autoren verraten, was ihre schönsten Geschenke waren – und welche man sich sparen kann.
Ein Baby wird geboren und das private Umfeld dreht durch – ein Geschenk muss her! Was können wir für die frisch gebackenen Eltern besorgen? Kolleginnen und Kollegen sammeln Geld für eine mehrstöckige Windeltorte, während die werdenden Omas und Opas in den nächstbesten Klamottenladen stürzen und die Regale nach Größe 52 durchforsten.