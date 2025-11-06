 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt

Unsere Autoren berichten Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt

Unsere Autoren berichten: Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt
1
Mit einem Kuscheltier als Geschenk kann man nichts verkehrt machen – oder doch? Foto: IMAGO/Westend61

Was schenkt man Eltern zur Geburt ihres Babys? Unsere Autorinnen und Autoren verraten, was ihre schönsten Geschenke waren – und welche man sich sparen kann.

Ein Baby wird geboren und das private Umfeld dreht durch – ein Geschenk muss her! Was können wir für die frisch gebackenen Eltern besorgen? Kolleginnen und Kollegen sammeln Geld für eine mehrstöckige Windeltorte, während die werdenden Omas und Opas in den nächstbesten Klamottenladen stürzen und die Regale nach Größe 52 durchforsten.

 

Zugegeben: Bei diesen niedlichen Miniatur-Bodies kann man in einem irrationalen Moment der Vorfreude schon mal schwach werden. Doch welche Geschenke zur Geburt können Mütter, Väter und auch das Baby eigentlich wirklich gebrauchen? Wir haben uns in der Redaktion umgehört und Eltern gefragt, was aus ihrer Sicht die besten und was die schlimmsten Geschenke zur Geburt sind.

Geschenke für die ganze Familie als persönliches Highlight

Das furchtbarste Geschenk bei der Geburt unseres ersten Kindes war ein Klamotten-Set, das aussah wie ein Mini-Anzug mit Fliege. Es war zu klein, stocksteif und traf so gar nicht unseren Geschmack. Wie bekommt man denn da ein Baby rein?

Besonders gefeiert habe ich ein Überraschungspaket von Freunden, in dem für die ganze Familie etwas dabei war: starker Kaffee für den Papa, gesunde Snacks für mich und ein schönes Vorlesebuch für unser Kind. Das hat mich sehr gerührt, weil ich mich da auch als Mama gesehen gefühlt habe. Apropos gerührt: Zu meinen Favoriten beim ersten Kind gehörte definitiv der Gutschein für eine Massage (bei uns um die Ecke) für mich.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Aber was schenkt man beim zweiten Kind? Es ist wirklich so simpel: Fragt die Eltern, was sie gebrauchen können. Mein persönliches Highlight war jeden Tag eine warme Mahlzeit im Wochenbett. Dafür bin ich meiner Schwiegermama bis heute dankbar. Von allen Geschenken zur Geburt hat sich übrigens eines sogar bis heute gehalten: Eine bunte Trinkflasche aus Edelstahl, die unser mittlerweile sechsjähriger Sohn nach wie vor liebt.

Beate Grünewald, Digital-Redakteurin für StZ Familie und Mutter von zwei Kindern (6 und 4 Jahre)

Bitte kein Spielzeug schenken

Unser fast 9 Monate altes Kind liebt alles, was Geräusche macht. Ein Schneebesen auf der Tupper-Schüssel wird zum Kinderschlagzeug. Zeitung oder Papiertüte durchkneten, das muss in seinen Ohren wie Meeresrauschen klingen, er liebt das. Knisterbücher und Kuscheltiere? Gibt es auch. Aber schon beim zweiten lässt das Sensationsgefühl nach. Heißt: Spielsachen als Geschenk zur Geburt müssen echt nicht sein. Sie erleichtern den Elternalltag nicht und das Baby schätzt sie erst später.

Anders ist das bei Klamotten, finde ich. Am besten in zwei, drei Kleidergrößen nach der Geburtsgröße. Denn für die Anfangszeit haben die Eltern in der Regel ja vorgesorgt. Und aus gutem Material, ein Body aus Wolle-Seide, ein Overall aus Soft-Fleece, am besten noch nachhaltig produziert. Die fühlen sich angenehm auf der Haut an und sind leicht anzuziehen, also ein Baby- und Eltern-Win. Klar, das ist oft nicht billig. Daher gerne auch gebraucht und als Gemeinschaftsgeschenk. Jedes Mal, wenn wir den Kleinen in die Dino-Hose und den Zitronen-Body kleiden, denken wir an die Gesichter der Schenkenden.

Florian Gann, Redakteur im Team Familie, Bildung und Zusammenleben und Vater eines 9 Monate alten Kindes

Stoffbücher statt Kuscheltiere retten langweilige Autofahrten

Zu den schönsten Geburtsgeschenken gehörten für mich sogenannte Activity-Books, also farbenfrohe Stoffbücher, auf deren Seiten schon Babys viel entdecken können. Kleinkinder finden darin unterschiedliche Aufgaben, können beispielsweise Farben zuordnen, Verschlüsse öffnen oder erste Zahlen lernen. Mit diesen Stoffbüchern haben wir jahrelang langweilige Autofahrten oder Wartezeiten im Restaurant überbrücken können.

Weniger sinnvoll fand ich im Nachhinein die zahlreichen Kuscheltiere, die wir zur Geburt geschenkt bekommen haben, da unser Kind, als es klein war, sein Herz ohnehin nur an ein, zwei Lieblingskuscheltiere gehängt hat und sich lieber später selbst welche aussuchen wollte. Generell würde ich praktische Geburtsgeschenke inzwischen bevorzugen wie zum Beispiel einen DM-Gutschein oder in der Wochenbettphase ein selbst gekochtes Essen vorbeibringen.

Carolin Klinger, Redakteurin für Gesundheit/Psychologie und Mutter einer fünfjährigen Tochter
Stoff-Bücher wie diese mit Knöpfen und Klettverschlüssen können Kleinkinder eine Weile beschäftigen. Foto: Klinger

Drogerie-Gutscheine und warmes Essen sind Gold wert

Was ist das? Was kann es? Und wozu brauchen wir es überhaupt? Diese Fragen stellen sich frischgebackene Eltern nicht nur im Hinblick auf das kleine Ding, das sie nun (fast) rund um die Uhr beschäftigt und erst einmal komplett abhängig von ihnen ist, sondern auch beim ein oder anderen Geschenk.

Wir haben ehrlich gesagt kaum schlechte Geschenke bekommen. Die Holzklötzchen, mit dem Namen unserer Tochter und ihrem Geburtsdatum … naja. Bezeichnung und Erscheinungsdatum konnten wir uns einigermaßen gut merken, auch wenn sich meine Frau mit Letzterem zunächst regelmäßig um zwei Tage vertat. Spielen wollte unsere Tochter auch nicht damit – und sie verweigert es bis heute, etwas daraus zu konstruieren.

Selbst wenn sie ihre innere Architektin noch findet, eine Karte und ein Gutschein für einen Drogeriemarkt (die sind in den ersten Wochen goldwert), wäre vermutlich hilfreicher gewesen. Die aller größte Freude haben uns diejenigen gemacht, die uns bekocht haben. Denn das war am Anfang die größte Herausforderung: etwas Leckeres auf den Tisch zu bekommen.

Michael Bosch, Expressreporter und Papa eines bald neun Monate alten Mädchens.

Besonderes Geschenk hält ein Leben lang

Wir haben sehr viele Sachen zur Geburt unserer Tochter bekommen und uns auch über alles gefreut – einfach, weil es schön war zu sehen, wie viele liebe Menschen uns eine Freude machen wollten. Krass fand ich nur das viele Rosa.

Natürlich sind vor allem solche Dinge gut, von denen das Kind länger etwas hat – oder solche, die die Eltern im Notfall „retten“. Bei uns war das ein Beißring, den wir plötzlich und unerwartet an einem Wochenende brauchten. Wir waren sehr froh, dass er da war und direkt geholfen hat.

Ein besonderes Geschenk war das einer guten Freundin: Ein edles Notizbuch, auf das sie eine Karte geklebt hatte, auf der steht „Briefe an meine Tochter“. Sie wusste nicht, dass ich ohnehin vorhatte, so ein Buch zu führen, umso schöner war das Geschenk. Es ist in jeder Hinsicht bleibend – wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, hat meine Tochter immer noch meine Worte.

Kathrin Zinser, Leserredakteurin und Mutter einer fünfjährigen Tochter.

Weitere Themen

Gastronomie in Stuttgart: Das Landgericht zieht um – für eine Kantine ist künftig kein Platz mehr

Gastronomie in Stuttgart Das Landgericht zieht um – für eine Kantine ist künftig kein Platz mehr

Die Gebäude im Stuttgarter Gerichtsviertel werden saniert. In dieser Zeit zieht das Landgericht auf den Pragsattel. Doch was passiert mit der Kantine der Gourmet Compagnie?
Von Nina Scheffel
Unsere Autoren berichten: Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt

Unsere Autoren berichten Die schönsten und schrecklichsten Geschenke zur Geburt

Was schenkt man Eltern zur Geburt ihres Babys? Unsere Autorinnen und Autoren verraten, was ihre schönsten Geschenke waren – und welche man sich sparen kann.
Von aus der Redaktion
S-Bahn Stuttgart: Horrormonat Oktober – wegen „komplexester Inbetriebnahme seit Jahrzehnten“

S-Bahn Stuttgart Horrormonat Oktober – wegen „komplexester Inbetriebnahme seit Jahrzehnten“

Nie kam die S-Bahn unpünktlicher an als im Oktober. Fahrgäste haben das am eigenen Leib erfahren. Ein Bahnsprecher verweist auf eine einzelne Stuttgart-21-Baustelle.
Von Jan Georg Plavec
Rätsel im Zoo Stuttgart: Sorge um Mammutbäume in der Wilhelma – warum haben die Giganten braune Nadeln?

Rätsel im Zoo Stuttgart Sorge um Mammutbäume in der Wilhelma – warum haben die Giganten braune Nadeln?

Sie sind die größten lebenden Pflanzen der Welt: die Mammutbäume. Die Wilhelma in Stuttgart hat sogar einige Exemplare von 1864. Nun sind ihre Nadeln plötzlich braun geworden.
Von Iris Frey
Täter flüchtet unerkannt: 59-Jähriger in Mühlhausen überfallen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Täter flüchtet unerkannt 59-Jähriger in Mühlhausen überfallen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Ein 59 Jahre alter Mann ist am frühen Donnerstagmorgen in Stuttgart-Mühlhausen ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit Bargeld – die Polizei bittet um Hinweise.
Von nre
Mutmaßlicher Exhibitionist: 41-Jähriger soll junge Frauen in Stuttgarter Sauna belästigt haben

Mutmaßlicher Exhibitionist 41-Jähriger soll junge Frauen in Stuttgarter Sauna belästigt haben

In einer Saunalandschaft in Möhringen soll ein 41 Jahre alter Mann zwei junge Frauen sexuell belästigt haben. Eine aufmerksame Besucherin alarmierte die Polizei.
Von nre
Ein Roboter vor Gericht: Mord oder Erlösung? Amateurtheater in Stuttgart inszenieren Zukunftsdrama

Ein Roboter vor Gericht Mord oder Erlösung? Amateurtheater in Stuttgart inszenieren Zukunftsdrama

Wie weit dürfen KI und Automatisierung in der Pflege gehen? Die Stuttgarter Theater 360 Grad und Südlage beleuchten in „Robin“ die ethischen Probleme einer nicht so fernen Zukunft.
Von Andrea Kachelrieß
Nach Streit mit Unbekannten: Frau beißt Helferin und Polizistin – Haftbefehl nach Angriff in Cannstatter Bar

Nach Streit mit Unbekannten Frau beißt Helferin und Polizistin – Haftbefehl nach Angriff in Cannstatter Bar

In einer Bar in Bad Cannstatt ist am Samstagmorgen ein Streit eskaliert: Eine 33-Jährige soll eine Frau gebissen und eine Polizistin verletzt haben. Nun sitzt sie in Untersuchungshaft.
Von nre
VfB Stuttgart gegen Rotterdam: Bier, Benko-Loch und Blumenautomaten – Das halten Feyenoord-Fans vom Kessel

VfB Stuttgart gegen Rotterdam Bier, Benko-Loch und Blumenautomaten – Das halten Feyenoord-Fans vom Kessel

In Stuttgart sind vor dem VfB-Spiel die Holländer los. Was die Feyenoord-Fans, die schon in der Landeshauptstadt sind, von dieser halten, tun einige im Netz kund.
Von Michael Bosch
Bilder aus Stuttgart: Im Nebel versunken: So schön zeigt sich Stuttgart im Herbst

Bilder aus Stuttgart Im Nebel versunken: So schön zeigt sich Stuttgart im Herbst

Nebelschwaden decken Stuttgart am Morgen in einen blickdichten Teppich. Wir haben die schönsten Eindrücke gesammelt.
Weitere Artikel zu Stuttgart Geburt Geschenke Eltern
 