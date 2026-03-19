Unsere Autoren erzählen: Sammy, Susi und der Prinz – Die Haustiere unserer Kindheit

Als Jäger und Sammler sesshaft wurden, suchten Mensch und Tier die Nähe zueinander. Seither halten wir Katzen, Hunde und manchmal eine Schildkröte. Eltern wollen ihren Kindern mit einem Tier zur Erprobung erster Verantwortlichkeiten, zum Schmusen oder Unterhaltungszwecke etwas Gutes tun. Und es stimmt schon, die Lieblinge unserer Kindheit vergessen wir nie. Unsere Autorinnen und Autoren erinnern sich.

Antiautoritär erzogener Hund Als meine Eltern sich trennten, schenkte Mutter uns einen Hund. Meine Schwester taufte ihn Susi – nach Walt Disney’s „Susi und Strolch“. Da Susi pechschwarz und bald riesengroß war, fürchteten sich alle meine Freundinnen vor ihr. Wenn sie an der Tür standen und auf mich warteten, fiel Susi sie förmlich an und bettelte um Beachtung. Anfangs besuchte meine Mutter mit ihr eine Hundeschule, war aber unzufrieden mit der Pädagogik, und sagte, sie wolle Susi nicht ihren „Willen aufzwingen“.

Der Hund wurde fortan antiautoritär erzogen. Das hatte zur Folge, dass Susi ständig davonlief und in der Nachbarschaft herumstreunte. Als Zehnjährige war ich voller Sorge, ihr könnte etwas zustoßen. Wenn ich mit Susi laufen war, lastete die ganze Wucht der ersten Verantwortung auf mir. Als sie mir hin und wieder am Waldrand durchbrannte, trottete ich laut schluchzend heim. Einmal hörte ich, wie ein Mann in einem Garten sagte: „Was ist denn los? Ach, der Hund.“ Dann lachte er. Ich war voller Verachtung für die Welt der Erwachsenen, in der man in Einfamilienhäusern hinter Thujahecken hockte, während es draußen um Leben und Tod ging.

Wenn wir in Urlaub fuhren, blieb Susi bei einem befreundeten Tierarzt. Anfangs versuchte er, sie ab und zu in seinen Zwinger zu sperren. Susi aber grub sich unter dem Zaun durch, riss sich den Rücken blutig, um vor der Haustür sitzend zu warten. Meine Mutter erzählte diese Geschichte oft nicht ohne Stolz.

Heute hat meine Familie eine Katze. Sie kommt und geht immer, wie sie will. Das rührt an meine alten Verlustängste. Und manchmal flüstere ich ihr ins Ohr: „Bitte pass an der Straße immer gut auf.“

Eva-Maria Manz ist Themenkoordinatorin und Reporterin im Familienteam. Sie hat einen zehnjährigen Sohn.

Schildkröten sind nicht zum Kuscheln da

Harte Schale, weicher Kern? Foto: Imago

Eine Schildkröte als Haustier. Wer kam denn auf die Idee? Wie vieles lässt sich das nicht mehr genau rekonstruieren. Tatsache ist, dass sie eines Tages da war. In einer kleinen Wohnung in einer großen Stadt. Sagen wir es so: Schildkröten sind nicht puschelig. Kuschelfaktor: minus eins. Schildkröten sind bekanntlich auch nicht lebhaft. Für ein Grundschulkind ist es öd, einer Schildkröte zuzugucken, wie sie den ganzen Tag an einem Salatblatt herumknabbert. Falls sie sich überhaupt mal zeigte, denn meist steckte die Schildkröte hinter der Waschmaschine fest oder in der Besenkammer. Der Begriff artgerecht war noch nicht erfunden. Es wurde keine Liebesgeschichte, ihr Name ist längst vergessen. Aber die Trennung wurde zur Legende: Der Opa nahm sie mit auf einen Spaziergang in den Park. Und am Abend hieß es: „Die Schildkröte ist dem Opa weggelaufen!“ Der Opa gehörte einer Generation an, die sogar beim Spaziergang Anzug und Krawatte trug. Und alt war er natürlich auch. Aber dass ihm die Schildkröte weggerannt sein könnte, das glaubte doch wohl niemand. Alle Beteiligten waren mit dem schnellen Abschied von diesem Haustier so einverstanden, dass niemand Fragen stellte. Schildkröten werden über 60 Jahre alt. Deshalb gehört es zur Legende, dass diese Schildkröte noch heute durch den Park krabbelt und als einzige die Frage beantworten könnte, was damals wirklich geschah.

Peter Trapmann ist Leitender Editor und hält das Zusammenleben mit Haustieren aller Art für eine bedenkliche Erscheinung.

Ein Vogel sehnt sich nach Liebe

Billi bei einem Ausflug in den Garten Foto: privat

Ich bekomme immer ein warmes Gefühl, wenn ich Wellensittiche sehe. Dann denke ich an Billi, diesen verrückten Vogel, der so herrlich zwitschern konnte und mich durch einen Teil meiner Kindheit und meine gesamte Jugend begleitet hat. Billis Federkleid leuchtete wunderschön in Grün und Gelb. Anfangs hatte er noch einen Gefährten. Der hieß kreativerweise Willi und war blau und weiß. Willi ist leider sehr schnell weggeflogen. Billi blieb allein zurück. Er muss sich sehr nach einem Weibchen gesehnt haben – und dem Liebesspiel. Wenn er bei meinem Bruder oder mir auf dem Finger saß, konnte es passieren, dass er sich plötzlich verlor: Dann bekam er einen wilden Blick in den Augen, plusterte sich mächtig auf und bewegte sich, nun ja, speziell.

Je älter Billi wurde (und er wurde ungewöhnlich alt), desto gefährlicher wurde es mit ihm. Er konnte noch fliegen, verlor aber kamikazemäßig an Höhe. Wie oft habe ich ihn von den Fliesen aufgelesen und zurück auf seinen Käfig gesetzt. Die Küche betraten wir damals immer mit größter Vorsicht.

Billis Todestag ist unvergesslich. Im Herbst 1995 verließ ich Familie und Vogel, um zu studieren. Meine Eltern halfen mir beim Umzug nach Göttingen. Als sie abends zurückkehrten, lag Billi leblos auf dem Sand am Käfigboden. Mein Vater machte ein Foto, steckte den Abzug einzeln in einen Umschlag und schickte ihn mir. Bei der Beerdigung, die auf Anregung meines zwei Jahre älteren Bruders in unserem Garten stattfand, konnte ich nicht dabei sein. Mein Bruder hat Billi sogar einen Brief geschrieben. Der liegt bei ihm in der Erde.

Viola Volland ist Reporterin im Team Familie und mag heute keine Tiere mehr in Käfigen halten. Ihr Sohn wird ohne Haustier groß.

Männern beißt er in die Hand

Sammy auf seinem Lieblingssessel Foto: privat

Nach eine kurzen, frustrierenden Zebrafinken-Phase (die zarten Vögelchen starben bei uns wie die Fliegen) zog ein Kater bei meiner Mutter und mir ein. Er war schwarz und bekam den Namen Sammy, nach dem großen Sammy Davis Jr. Den Entertainment-Qualitäten seines menschlichen Vorbilds eiferte der Kater allerdings kein bisschen nach. Auch sonst war er ohne herausragende Talente. Meiner Großmutter tat das Tier arg leid: „Kastriert und nur mit Frauen, des isch a armer Hund“, lautete ihr Urteil, wenn sie zu Besuch war.

Ob es am Penisneid lag oder an den feministischen Vorträgen meiner Mutter: Sammy konnte Männer nicht ausstehen. Betrat ein Exemplar das Reihenhaus, verzog er sich. Versuchte einer der Hausfreunde ihn zu streicheln, biss er ihm in die Hand.

Sammy wollte der Herr im Haus sein, und das war er weiß Gott. Er war ein stattlicher Kerl, sechs Kilo schwarzglänzende Männlichkeit. Tagsüber schlief er auf dem gemütlichsten Sessel, war er gut drauf, durften wir ihm den Rücken kraulen. Wenn er sauer wurde, wollte er nicht darüber reden, sondern urinierte dem Frauchen aufs Kopfkissen. Nachts raufte er mit anderen Katern, morgens stolzierte er zum Futternapf. Erblickte er dort nur Whiskas, dreht er ab, weshalb ihm meine Mutter, die Kochen sonst als patriarchales Teufelszeug ablehnte, selbst zubereitete Hühnerherzen mit Reis und warme Milch mit Quark kredenzte. Die Hausfreunde waren ein bisschen neidisch.

Sammy starb mit 14 Jahren. Ein Nierenleiden, wohl mit ausgelöst durch übermäßigen Innereienkonsum. Meine Mutter hatte ihn quasi totgeliebt.

Lisa Welzhofer arbeitet im Thementeam Politik in Stuttgart und hat zwei Kinder. Heute schläft Familienkater Willi auf Sammys Sessel.

Treuer Retter in der Not

Der Bruder unserer Autorin mit dem Hund Prinz Foto: privat

Der Junge wurde von allen im Kindergarten nur Fuchs genannt. Er hatte feuerrote Haare und war höchst reizbar. Mit mir hatte er ein leichtes Spiel, ich hatte prinzipiell Angst vor Jungs, was er fies ausnutzte. An einem Tag war es besonders schlimm, er drohte, mich auf dem Heimweg zu verprügeln. Damals, Mitte der 60er Jahre, gingen Kinder tatsächlich morgens alleine in den Kindergarten und dann auch wieder alleine nach Hause. Ich nahm meinen wenigen Mut zusammen und behauptete in meiner Not, dass mich heute mein großer Bruder mit seinem Hund abholen würde. Das passierte zwar hin und wieder, aber sicher gewusst habe ich das in dem Moment nicht. Denn Mitte der 60er Jahre war man spontan und Treffen passierten oder sie passierten nicht: ohne Festnetz, geschweige denn Terminabsprache per Handy.

Doch ich hatte Glück: An jenem Tag wartete Prinz vor dem Eingang des Kindergartens. Ohne Leine, auch das war damals noch möglich. Keine Ahnung, wo mein Bruder in dem Moment war, vermutlich eine rauchen. Ob ich damals mehr auf ihn oder auf den Hund oder auf beide gesetzt habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war zuverlässig nur Prinz da. Der große, schwarz-braune Schäferhund mit dem historisch betrachtet etwas zweifelhaften Namen liebte mich bedingungslos. Er spürte sofort, was los war, sprang auf den Rotschopf zu und schaute und knurrte so bedrohlich, dass sich das mit dem Verprügeln für immer erledigt hatte. Und für immer blieb die Gewissheit: Man muss keine Angst vor Männern haben, hat man einen starken Hund an der Seite.

Annette Schwesig ist Redakteurin im Team Wochenende und hat bereits mit Wüstenrennmäusen und Hunden das Haus geteilt.