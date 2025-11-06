Ob Cappuccino oder Flat White: Guter Kaffee braucht viele Handgriffe. Wie schwer ist das wirklich? Unsere Redakteurin hat es beim Barista-Kurs im We-Do-Care-Studio ausprobiert.
06.11.2025 - 09:16 Uhr
Ich bin ehrlich: Ohne Kaffee läuft bei mir morgens nicht arg viel. Erstmal brauche ich einen Kaffee – am liebsten mit Hafermilch. Dann bin ich überhaupt erst ansprechbar. Anspruchsvoll bin ich dabei nicht, zumal die Zeit am Morgen meistens nicht für große Spielereien reicht. Die Milch darf also gern kalt und unaufgeschäumt direkt aus dem Kühlschrank in meinen French-Press-Kaffee.