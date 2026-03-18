30 werden: Popkultur und Freund:innen schüren die Angst. Doch was, wenn die 30er einfach wie die 20er sind – nur mit mehr Geld und weniger Drama? Ein Plädoyer unserer Autorin.
18.03.2026 - 15:00 Uhr
Eben noch ist man ausgezogen, hat ein Studium begonnen (oder auch nicht), vielleicht eins abgebrochen, eine Ausbildung absolviert oder seinen ersten Job angefangen. Man war feiern, hat Nächte durchzecht, viele Dinge zum ersten Mal gemacht, ein paar Fehler begangen, gute und weniger gute Entscheidungen getroffen und dazugelernt. Anders gesagt: Man war in seinen 20ern.