Wegen eines schweren Unfalls kann Martin Weißer nicht mehr arbeiten. Um seinem Leben wieder mehr Struktur zu geben, ist er seit fünf Jahren mit Fahrrad und Müllsack unterwegs, um aufzuheben, was andere wegschmeißen.

Brunhilde Arnold 09.09.2024 - 11:49 Uhr

„Ich kann Müll nicht liegenlassen“, sagt der Martin Weißer mit Blick auf seine üppige Ausbeute, die er an diesem Tag in der letzten Ferienwoche allein auf dem Tobel aufgesammelt hat. Das ist einer der Hügel, von denen Mönsheim umgeben ist. Der CVJM hat dort sein Vereinsgelände, Bänke stehen am Rand des steilen Abhangs, der sich bis hinunter in den Flecken zieht. Die Aussicht auf den Ortskern und in das Grenzbachtal ist fantastisch, ein schöner Platz zum Verweilen. Aber auch eine Stelle, an der Menschen ihren Müll hinterlassen. Martin Weißer trifft bei seinen Rundgängen immer wieder darauf.