Ihre Kolumne in der Wochenendbeilage hat einen großen Fan-Kreis. Jetzt kann man Adrienne Braun live erleben mit ihrem Programm „Alles gut!“

Adrienne Braun 17.09.2025 - 13:41 Uhr

Woche für Woche unterhält Adrienne Braun die Leserschaft mit ihrer Kolumne in unserer Wochenendbeilage. Am Donnerstag ist sie nun mit ihrem Kolumnenprogramm „Alles gut!“ zu Gast in der Kunsthalle Tübingen. Der Abend richtet sich an „Kluge und Faule“ und ist mehr als eine reine Lesung. Denn Adrienne Braun plaudert auch aus dem Nähkästchen und verrät, dass sie lieber Hausmeister als Journalistin geworden wäre, nun aber notgedrungen den Sprachmüll zusammenkehrt, der ihr tagtäglich vor die Füße gekippt wird. Nebenbei fischt sie aber auch so manche Weisheit aus dem Spamordner oder legt die philosophische Dimension von „Schnipp, schnapp, schnuffl dipuff“ frei. Neben Texten über Freundinnen, KI und Schwäbisch singt Adrienne Braun, reimt und führt allzu Wichtiges ad absurdum – und wird permanent evaluieren, ob das ihrem Publikum überhaupt gefällt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. ﻿ ﻿