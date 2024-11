Zum 24. Dezember? Was verschenkt man da am besten an Weihnachten? Wie wäre es mit Kunst? Hier sind unsere Tipps.

Elisa Lohmüller in der Galerie Lauffer

Die Stuttgarterin Elisa Lohmüller freut sich über den vom Freundeskreis des Kunstmuseums Reutlingen gestifteten Holzschnitt-Förderpreis. Neben 2500 Euro erhält Lohmüller, die durch die Galerie Lauffer in Stuttgart (Reinsburgstraße 178a) vertreten wird, 2025 auch eine Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen. Jetzt schon zu sehen sind Arbeiten Lohmüllers in der neuen Lauffer-Schau „annuel. rückblick und ausblick“ mit Werken der Galeriekünstlerinnen und -künstlern. Am Freitag eröffnet, ist sie von diesem Samstag, 15. November (11 bis 16 Uhr), an zu erleben.

Neuer Dialog von Kunst und Architektur

Die Evangelische Akademie Bad Boll (Akademieweg 11) stößt die Frage des Umgangs mit Dialogen von Architektur und Kunst in den späten 1960er Jahren neu an. Im sanierten Festsaal finden sich erstmals die großen Wandteppiche von Fritz Ruoff wieder, die der Nürtinger Bildhauer, Maler und Zeichner 1968 für diesen Raum geschaffen hat. Zum Bußtag 2024 ist der Festsaal am Mittwoch, 20. November, Bühne einer neuen Auseinandersetzung mit Ruoffs Bildwelt und der Kunst im Raum. Beginn: 18.30 Uhr.

Fritz Ruoff um 1955 im Atelier Foto: Ruoff-Stiftung

Galerie im Dillmann-Gymnasium

Kommen und Staunen: Am Freitag eröffnet, ist die Aula des Dillmann-Gymnasiums in Stuttgart-Mitte (Forststraße 43) nun bereits zum 20. Mal Bühne von Stuttgarts größter Pop-up-Galerie. Organisiert durch den Galeristen Mario Strzelski, wartet das „große Kunstrauschen“ mit einem Panorama aktueller künstlerischer Äußerungen auf. Hingehen und Kunstgeschenke für den Weihnachtsabend mitnehmen? Das geht an diesem Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

Künstlerinnen laden ins Atelierhaus

Und auch der Bund Bildender Künstlerinnen macht die Türen im Atelierhaus (Eugenstraße 17) weit auf: Zwei Tage verkaufen an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr in den Ateliers, im Ausstellungsraum und im blauen Salon mehr als 20 Künstlerinnen ihre Werke und sind auch selbst vor Ort. Mit dabei sind bei der „BBK-Kunstmesse“ etwa Monika Plattner, Annette Trefz und Andrea Eitel.

Mit Carmen Weber in die Ruoff-Stiftung

Carmen Weber, Studierende der Kunstakademie Stuttgart, ist diesjährige Preisträgerin des Walter-Stöhrer-Preises für Grafik. An diesem Sonntag, 17. November, spricht sie um 15 Uhr mit der Kunsthistorikerin Constanze Halsband in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) über die dortige Ausstellung „Stand jetzt II – PreisträgerInnen des Walter-Stöhrer-Preises für Grafik“.