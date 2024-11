Was macht die Kunst? Sie ist so politisch wie feierlich. Hier sind unsere Tipps – für ein noch schöneres und noch spannenderes Weihnachten.

Wir müssen reden: In Kunst und Kultur geht es darum, wie Teilhabe besser gelingen kann.

Kunst und Kultur wirklich für alle

Ob das Theater Rampe, das Lokstoff-Ensemble oder nun das Theaterhaus Stuttgart über Audiodeskription Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ein noch intensiveres Theater- und Konzerterleben ermöglichen, ob die Staatsgalerie und das Landesmuseum Württemberg zum buchstäblichen Begreifen einladen – es geht darum, Teilhabe zu ermöglichen. Wie kann diese noch besser gelingen? Das ist am 10. Dezember das Thema der „Mittendrin“-Reihe von Kunstakademie, Kunstmuseum Stuttgart, Institut für Kunstgeschichte und der Wüstenrot Stiftung. Beginn im Tiefenhörsaal K 2 der Universität Stuttgart (Keplerstraße 17) ist um 19 Uhr.

Lesen Sie auch

Citizen Kane präsentiert „AR-Mut“

Es bleibt analytisch. Das für seine grenzüberschreitenden Aktionen bekannte Citizen.Kane.Kollektiv widmet sich dem Thema Armut. „AR-Mut“ nennt das Kollektiv sein Projekt mit performativem Stadtspaziergang (erstmals am 5. Dezember), einem Artikel in der Straßenzeitung „Trottwar“ (Dezember-Ausgabe) und einer Kollektion (der Abend „Warum Armut politisch ist“ am 20. Dezember um 19 Uhr im Theater Rampe).

Museums-Nägele in der Galerie Henn

Was für ein Bild! 1935 malt Reinhold Nägele die „abendliche Hauptstätter Straße zur Weihnachtszeit“, eine prunkvolle Szenerie mit dem Blick auf die neue Zeit, versinnbildlicht durch den 1931 übergebenen Breuninger-Neubau von Eisenlohr & Pfennig. Zu sehen in der Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4).

Eröffnungsfieber

Wenn an diesem Samstag, 30. November, die Galerie Schlichtenmaier an ihrem Stammsitz in Grafenau (Schloss Dätzingen) um 15.30 Uhr die Ausstellung „Bildhauerische Positionen – Fokus Michael Croissant“ eröffnet, wird manche und mancher kleine Umwege genommen haben: Die Autobahn 81 ist am Wochenende in Sindelfingen gesperrt. Kürzere Wege gibt es in Stuttgart – Dengler und Dengler (Rosenbergstraße 102 A) eröffnete am Freitag, 29. November, die Schau „Leben in der Stadt“, und die Galerie Thomas Fuchs hisste parallel die Malerei-Flaggen von Elisa Rungger (Reinsburgstraße 68a) und Bastian Börsig (Augustenstraße 63).

Klassentreffen in der Villa Merkel

Viele bekannte Künstlerinnen und Künstler versammelt die am Freitag eröffnete Schau „Sinn und Form“ in der Villa Merkel in Esslingen. Beteiligt an der durch den Esslinger Kunstverein organisierten Ausstellung sind unter anderen Georg Winter, Benjamin Bronni, Elsa Farbos, Pietro Sanguineti und Anna Beurer. Geöffnet ist an diesem Samstag und am Advents-Sonntag von 11 bis 18 Uhr.