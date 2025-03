Carlo Krone wird in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen gefeiert, Friederike Klotz wird in der Galerie Imke Valentien in Stuttgart befragt, und Olaf Probst macht die Kunst zum Buch.

Gespannte Ruhe vor dem Galerienrundgang in Stuttgart am 5. und 6. April? Von wegen! Hier sind unsere Tipps.

Kunststiftung mit neuen Stipendiaten

Glückwunsch! Die Kunststiftung Baden-Württemberg hat sieben neue Stipendiatinnen und Stipendiaten: Die Videokünstler Mustafa Emin Büyükcoşkun aus Karlsruhe sowie Philipp Valentin Leuschel aus Stuttgart, die in Herrenberg geborene Multimediakünstlerin Giovanna Reder, Installationskünstler Jonas Maria Ried aus Weitnau im Allgäu, Performancekünstlerin Juliane Schmitt aus Karlsruhe, den in Leonberg geborenen Maler André Wendland sowie den Zeichner Meng Zhang aus Stuttgart.

Lesen Sie auch

Thomas Weber macht noch einmal auf

Konsequent auf eigenen (Keramik-)Pfaden ist der Ludwigsburger Objektkünstler Thomas Weber unterwegs. Mit feinem Hintersinn präsentiert er im Kunstverein Wagenhalle die Schau „Schöne Bilder und Skulpturen“ – und nicht nur wegen des lockenden Titels ist die Entscheidung Webers richtig, an diesem Sonntag, 30. März, von 12 bis 18 Uhr noch einmal die Wagenhalle-Tür zu öffnen.

Carlo-Krone-Eröffnung

Im Sommer 2026 will Carlo Krone sein Studium an der Kunstakademie Stuttgart abschließen. Bereits seit 2023 aber zählt der 2000 geborene und 2024 mit dem Art Karlsruhe-Preis geehrte Maler national mit zu den Titelanwärtern auf einen Newcomer-Spitzenplatz. An diesem Sonntag, 30. März, hebt sich in den Räumen der Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) der Vorhang für die erste institutionelle Einzelausstellung Krones. Zur Eröffnung um 11 Uhr ist ein Gespräch zwischen Anne Vieth, Leiterin der Mercedes-Benz Art Collection, und Carlo Krone angekündigt.

Imke Valentien lädt ein

Marcus Wichmann ist Professor für Kommunikationsdesign und Leiter des Instituts für Buchgestaltung an der Kunstakademie Stuttgart. Wichmann ist auch Autor und erzählt in seinem ersten Roman „Schnee, Beton“ von großen und kleinen Zusammenhängen. Ein Thema, das auch die Objektkünstlerin Friederike Klotz beschäftigt. An diesem Samstag, 29. März, treffen sich Wichmann und Klotz zum Dialog über Zusammenhänge. Und dies in der Galerie Imke Valentien in Stuttgart (Liststraße 28/1) und inmitten neuer Arbeiten von Friederike Klotz.

Olaf Probst präsentiert „Grauwerte“

Längst gebührten dem in München lebenden Stuttgarter Konzeptzeichner Olaf Probst umfassende Präsentationen. Auf dem Weg dahin stellt Probst einen „Katalog als offene Edition“ vor. Versammelt sind „sämtliche seit 1995 entstandenen ,Grauwerte’“ – Werke „zwischen Poesie, Typografie und Installation“. Erschienen ist der 1,5-Kilo-Band im Frankfurter Gutleut-Verlag.