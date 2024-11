Die Kölner Art Cologne ist Deutschlands wichtigste Kunstmesse. Vier Stuttgarter Galerien und die Sammlung LBBW sind dabei. Viel zu entdecken gibt es aber auch in Stuttgart selbst.

Fünf für Köln

Noch bis einschließlich diesen Sonntag, 10. November, richten sich die Kunstblicke nach Köln. Deutschlands wichtigste Kunstmesse versammelt Angebote von 175 Galerien aus 24 Ländern – auch vier Galerien aus Stuttgart sind dabei: Thomas Fuchs, Reinhard Hauff, Schlichtenmaier und Valentien. Besonders bemerkenswert? Rainer Fettings „Ole Rücken“ bei Fuchs, Clément Cogitores Werke aus der Serie „Ferdinandea“ bei Hauff, Eckart Hahns „Vorstellung“ bei Schlichtenmaier und Willi Baumeisters „Frau mit erhobenem Arm“ bei Valentien. Zudem grüßt der Südwesten mit der Sammlung LBBW und deren Präsentation „Transitions“.

Lesen Sie auch

Neu bei Schacher: Hardy Langer

Der Stuttgarter Galerist Marko Schacher hat sich in seinem neuen Domizil Blumenstraße 5 gut eingelebt. Ein Grund mehr, neue Gesichter und damit neue Positionen zu präsentieren. Am Freitag eröffnet, zeigt Schacher von diesem Samstag, 9. November, an Bilder des in Schorndorf lebenden Malers Hardy Langer. Dieser, freut sich Schacher, „ist ein großartiger Geschichten-Erzähler. Seine Protagonisten tragen Tintenfische wie einen Hut auf dem Kopf und Fische als Bart.“ Genau die richtige Bildwelt also, um aus dem Herbstnebel in den Kunststrudel zu tauchen.

Szene von Alrjandro Meitin Foto: Hardy Langer

Casa Rio im Künstlerhaus

Nicht erst seit der Wiederentdeckung von Peter Fend in den frühen 1990er Jahren sind Aktions- und Konzeptkunst eng mit dem Thema Ökologie verbunden. Ein besonderes Projekt stellt jetzt das Künstlerhaus Stuttgar t vor. Am Freitag eröffnet, ist die Reuchlinstraße 4b von diesem Samstag, 9. November, an Bühne für die argentinische Nichtregierungsorganisation Casa Rio und das Projekt „Lehren der Flut“. Was geschieht, wenn die Flüsse nicht mehr fließen dürfen, was ist das eigentliche Ziel der Kanalisierung von Flussläufen in den Tropenwald hinein? Und warum geht uns dies hier in Stuttgart ziemlich viel an? Man kann nachfragen – bei Casa Rio-Künstleraktivist Alejandro Meitin. An diesem Samstag, 9. November, um 15 Uhr im Künstlerhaus.

Staatsgalerie zeigt Freiheitswillen

Revolutionen und Aufstände entstehen nicht über Nacht.. Wie lautstark es im frühen 16. Jahrhundert schon vor dem Großen Knall der blutig niedergeschlagenen Bauernaufstände von 1524 bereits um Teilhabe ging, zeigt die feine Schau „Wir wöllen frei sein!“ im Grafischen Kabinett der Staatsgalerie Stuttgart. Tiefere Einblicke ermöglicht Kurator Bertram Kaschek mit einer Führung an diesem Samstag, 9. November, um 15 Uhr.