Ein Wochenende voller Kunst? Bietet die Region Stuttgart an diesem Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar.

Claude Wall „reitet“ in Fellbach

Was ist eigentlich Konzeptkunst? Der Stuttgarter Künstler Claude Wall gibt in der Galerie der Stadt Fellbach (Marktplatz 4) eine feine Antwort: „Ich reite und mein Pferd geht zu Fuß“ heißt seine für die Räume erarbeitete Ausstellung. Traum und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart überlagern sich in den Werken und deren Präsentation. An diesem Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, ist die Schau von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Susanne Kühn verdichtet in Backnang

Aufmerksamkeit verdienen immer wieder die Ausstellungen in der Galerie der Stadt Backnang (Petrus-Jacobi-Weg 1). Noch bis zum 16. Februar sind Bilder von Susanne Kühn zu sehen – „detailreich angefüllte, manchmal surreal anmutende Interieurs, in denen sich handelnde, zuweilen auch nur still anwesende Subjekte aufhalten, die die Umgebung genauso neugierig zu beobachten scheinen wie wir Bildbetrachter/innen“. Wer selbst schauen möchte: Am Samstag, 8. Februar, ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 9. Februar, von 14 bis 18 Uhr.

Peter Sehringer in Grafenau

In Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 11) feiert das Team der Galerie Schlichtenmaier die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen auf Papier (am Samstag, 8. Februar, von 11 bis 17 Uhr), am Galeriestammsitz Schloss Dätzingen (Grafenau) macht man nun nicht alles neu, aber manches anders. Wenn am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr eine Schau mit neuen Bildern des Stuttgarter Malers Peter Sehringer eröffnet wird, gilt der Blick zugleich einer Neupräsention des Galerieprogramms von Adolf Hölzel bis hin zu Anna Bittersohl. In stetem Wandel will man fortan im Schloss Dätzingen die eigenen Bestände glänzen lassen – von der „Kunst der Moderne“ bis hin zur „zeitgenössischen Kunst“.

Noemi Strittmatter spricht in Nürtingen

Kürzlich hat die junge Stuttgarter Malerin Noemi Strittmatter bei der Eröffnung ihrer Schau „Das ganze Fragment“ in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 8) im Gespräch mit Staatsgalerie-Kuratorin Susanne Kaufmann-Valet überzeugt. An diesem Sonntag, 9. Februar, führt Strittmatter um 15 Uhr in der Ruoff-Stiftung erneut einen Dialog in den Ausstellungsräumen – nun mit der Kunsthistorikerin Constanze Halsband.

„Wir“-Finale in der Galerie Valentien

Noch mehr junge Kunst gibt es in der Galerie Imke Valentien in Stuttgart (Liststraße 28/1): An diesem Samstag, 8. Februar, ist Finale für die Schau „Wir“ mit Werken von 16 Studierenden der Klasse von Katrin Ströbel an der Kunstakademie Stuttgart. Von 10 bis 15 Uhr kann man in das Panorama aktueller Kunst eintauchen.