Was macht die Kunst an diesem Wochenende und in den nächsten Tagen? Wo lohnt es sich hinzugehen? Hier sind unsere Tipps.

Drei Neue für die Akademie

Drei neue Mitglieder vervollständigen seit 1. Dezember den Hochschulrat der Kunstakademie Stuttgart. Neue stellvertretende Vorsitzende des als strategisches Kompetenzzentrum der Akademie zu sehenden Gremiums ist Birte Werner, Leiterin des Zentrums für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg. Weitere neue interne Mitglieder sind Andrea Funck, Professorin für Konservierung und Restaurierung von archäologischen, ethnologischen und kunsthandwerklichen Objekten, und Katharina Neuburger, Akademische Mitarbeiterin für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart.

Solitude mit Digital-Stipendien

Die Designerin und Technologin Mindy Seu und der Mitbegründer der Onlineplattform Are.na, Charles Broskoski, haben für das Stipendium Web Residencies der Künstlerfördereinrichtung Akademie Schloss Solitude das Thema „Tools for Citation“ entwickelt. Noch bis zum 15. Dezember kann man sich für die vierwöchigen Stipendien bewerben. Sie beginnen am 27. Januar 2025.

Fabian Treiber bleibt oben dran

Der Stuttgarter Maler Fabian Treiber etabliert sich weiter in den oberen Ausstellungsetagen. Aktuell ist Treiber, in Stuttgart durch die Galerie Mario Strzelski präsent, in der Zürcher Galerie Mark Müller in der Ausstellung „Durch dick und dünn“ vertreten, in der Berliner Galerie Haverkampf & Leistenschneider in der Schau „A closer look“.

National gefragt: Bilder des Stuttgarter Malers Fabian Treiber Foto: Fabian Treiber

Anna-Lena Hubers Landschaften

„Meine Arbeiten“, sagt die Malerin Anna-Lena Huber, „erinnern mal vage, mal eindeutiger an Architektur und urbane Landschaften.“ Die Absolventin der Stuttgarter Akademie findet dabei einen eigenen Ton – das bestätigt die aktuelle Schau in der Stuttgarter Galerie Klaus Braun (Charlottenstraße 14). An diesem Samstag von 11 bis 14 Uhr.

Exo-Gallery mit Resonanzen

„Schallwellen als Malmittel“? Kunst mit Zeitungen als seismografischer Gesellschaftsspiegel? Die Doppelschau „Resonance“ mit Werken von Valo Valentino und Marina Wittemann in der Exo-Gallery in Stuttgart (Silberburgstraße 145 A) spürt den Schwingungen im Mit- und Nebeneinander nach. An diesem Samstag von 15 bis 18 Uhr.

Galerie Z lässt rätseln

Als „Ausstellungsrätsel“ hat die Galerie Z (Johannesstraße 21) ihre aktuelle Schau „Zwischen dreiundzwanzig und fünfundzwanzig“ angelegt. Versprochen werden „vierundzwanzig exponierte Werke“ und „vierundzwanzig angesagte Phänomene“. Überprüfen kann man dies wieder am Dienstag, 10. Dezember, von 14 bis 19 Uhr.