Unsere Kunsttipps für Stuttgart „Like a Stirling“: Die Staatsgalerie Stuttgart wird zur Partybühne

Es war einmal? Es ist wieder – bei der „80-er Weekend-Warm-Up-Party“ in der Staatsgalerie Stuttgart Foto: James Stirling/Michael Wilford fonds. Canadian Centre for Architecture

Der Kunststandort Stuttgart zeigt sich in Frühform. Gefeiert wird auch in der Staatsgalerie Stuttgart. Hier sind unsere Tipps.

„Coffee & Croissants“ bei Parri Blank (Immenhofer Straße 47, 11 Uhr), tolle Fotos von Michael Dressel bei Hartmann Projects (Liststraße 28/1, 11 bis 15 Uhr) und ein Gespräch mit Web-Künstlerin Olia Lialina in der Gedok-Galerie (Hölderlinstraße 17, 16.30 Uhr) zur Schau „Naked Web“ – dieser Kunstsamstag, 17. Januar, hat es in sich. Und es gibt noch mehr zu entdecken.

 

Staatsgalerie wird Partybühne

Die Staatsgalerie Stuttgart als Partymeile? Am Freitag, 27. Februar, geht es bei der „80-er Weekend-Warm-Up-Party“ von 20 Uhr an bis 03 Uhr am Samstagmorgen um „Kunst, Sounds & Retro-Look“. Unter dem Motto „Like a Stirling“ wird der 100. Geburtstag von James Stirling, Architekt der 1984 eröffneten Neuen Staatsgalerie, gefeiert. Ob Tanzen auf dem grünen Kult-Noppenboden oder Rundgänge zu den Meisterwerken der Staatsgalerie – „Like a Stirling“ lockt mit beidem und mehr. Schnell sein lohnt sich – Early Bird-Tickets kosten 12 Euro, an der Abendkasse am 27. Februar gibt’s die Karten für 18 Euro.

Marko Schacher setzt auf Malerei

Der Malerei gewidmet ist die neue Ausstellung in Marko Schachers Raum für Kunst in Stuttgart-Mitte (Blumenstraße 15). Am Freitagabend eröffnet, sind von diesem Samstag, 17. Januar, an Werke von Iris Wöhr-Reinheimer und Martin Riegraf zu sehen. Und Marko Schacher ist sich sicher: „Beide sind trotz ihres gehobenen Alters am Puls der Zeit und können es mit allen aktuellen vermeintlich jungen Wilden aufnehmen“.

Bei Schacher: Iris Wöhr-Reinheimer Foto: mak

Mona Ardeleanu feiert dreifach

Dreifache Freude für die Stuttgarter Malerin Mona Ardeleanu: An diesem Sonntag, 18. Januar, um 11.15 Uhr eröffnet der Galerieverein Leonberg (Zwerchstraße 27) eine Schau mit neuen Bildern Ardeleanus. Dabei wird die Malerin mit dem Hannes Burgdorf-Preis für zeitgenössische Kunst 2026 ausgezeichnet. Hannes Burgdorf übergibt die Ehrung, Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, würdigt Mona Ardeleanu. Doch damit nicht genug: Mit Bildern Ardeleanus reist die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs erstmals zur Kunstmesse Art Singapur (23. bis 25. Januar). Neben Werken des New Yorkers Logan T. Sibrel kommt auch die dritte Künstlerposition für den Fuchs-Auftritt in Singapur aus Stuttgart: Yongchul Kim.

Mona Ardeleanu, Louis Foto: Mona Ardeleanu

Klaus Braun zeigt Naqsh Raj

„Fließende, organische Pinselstriche kollidieren mit mechanischen, methodischen Farbaufträgen“ – so skizziert Klaus Braun die Bildwelten der in Islamabad lebenden Künstlerin und Pädagogin Naqsh Raj. Aktuell bereitet Braun eine Ausstellung mit neuen Bildern in seiner Galerie in Stuttgart (Charlottenstraße 14) vor. Eröffnung ist am Freitag, 23. Januar, um 19 Uhr.

Popkonzerte 2026: Das sind die Konzert-Highlights des Jahres in Stuttgart

Popkonzerte 2026 Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
Von Gunther Reinhardt
Film „Führer und Verführer“: Holocaust-Überlebende kritisiert ARD-Programmchefin – der Sender reagiert

Film „Führer und Verführer“ Holocaust-Überlebende kritisiert ARD-Programmchefin – der Sender reagiert

Die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf greift die ARD-Verantwortliche Christine Strobl an, die einen Film gegen Rechts „verstecke“. Nun ändert der Sender doch das Programm.
Von Uwe Bogen
Konzert in der Porsche-Arena: „Wir sind jung und machen Geld!“ So war’s bei Aymen & Amo in Stuttgart

Konzert in der Porsche-Arena „Wir sind jung und machen Geld!“ So war’s bei Aymen & Amo in Stuttgart

Aymen und Amo, zwei Senkrechtstarter der deutschen Hip-Hop-Szene, haben in der Porsche-Arena mit Gästen gefeiert. Und im April kommen sie gleich noch einmal nach Stuttgart.
Von Thomas Morawitzky
Bei Parri Blank in Stuttgart: Wie macht das Stuttgarter Duo Haus Otto aus Ikeas Regal „Billy“ Kunst?

Bei Parri Blank in Stuttgart Wie macht das Stuttgarter Duo Haus Otto aus Ikeas Regal „Billy“ Kunst?

Ein Bausatz-Regal ist ein Bausatz-Regal? Nicht für das Stuttgarter Duo Haus Otto. Design? Kunst? Nils Körner und Patrick Henry Nagel ziehen bei Parri Blank alle Verwandlungsregister.
Von Nikolai B. Forstbauer
Lokstoff lädt zu Zugfahrt: Auf Schienen in die Vergangenheit: „Wege der Erinnerung“ gibt NS-Opfern Stimme

Lokstoff lädt zu Zugfahrt Auf Schienen in die Vergangenheit: „Wege der Erinnerung“ gibt NS-Opfern Stimme

Das Stuttgarter Theaterkollektiv Lokstoff ist mit einer besonderen Bahnfahrt zur KZ-Gedenkstätte in Vaihingen/Enz an der bundesweiten Initiative „Kultur gegen das Vergessen“ beteiligt.
Von Andrea Kachelrieß
Neu im Kino: Ein Film mit Hape Kerkeling – Wo der Deutsche ganz Türke ist

Neu im Kino Ein Film mit Hape Kerkeling – Wo der Deutsche ganz Türke ist

Die auch mit Hape Kerkeling hochkarätig besetzte Komödie „Extrawurst“ könnte Öl ins Feuer einer alten Debatte gießen.
Von Kathrin Horster
Konzert in Stuttgart: Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Konzert in Stuttgart Beats und Beschwörungsformeln: So war’s bei Kerala Dust im Wizemann

Die Band Kerala Dust ist am Mittwochabend im Wizemann aufgetreten. Kritik, Bilder und Setlist von einem hypnotischen Konzert.
Von Michael Werner
Netflix-Serienhit: Was bleibt nach dem „Stranger Things“-Hype?

Netflix-Serienhit Was bleibt nach dem „Stranger Things“-Hype?

Das Finale von „Stranger Things“ hat für Diskussionen, Tränen und Fan-Theorien gesorgt. Diese sieben Fragen zu der Netflix-Erfolgsserie sind nach dem Ende noch nicht geklärt.
Von Gunther Reinhardt
Ausgezeichnete Innenarchitektur: Große Ehre: Designpreis für perfekt sanierte Stuttgarter Altbauwohnung

Ausgezeichnete Innenarchitektur Große Ehre: Designpreis für perfekt sanierte Stuttgarter Altbauwohnung

„Best of Interior“ ist einer der wichtigsten Preise für zeitgenössische Wohnprojekte. Der erste Preis geht nach Berlin, ein Architektur-Studio aus Stuttgart erhält eine Auszeichnung.
Von Tomo Pavlovic
Russ Klassik im Beethovensaal: Radikal individuell: Joshua Bell und Orchester in der Liederhalle

Russ Klassik im Beethovensaal Radikal individuell: Joshua Bell und Orchester in der Liederhalle

Die Academy of St. Martin in the Fields und Joshua Bell setzen bei Russ Klassik auf Reduktion und Ausdruck.
Von Susanne Benda
