„Coffee & Croissants“ bei Parri Blank (Immenhofer Straße 47, 11 Uhr), tolle Fotos von Michael Dressel bei Hartmann Projects (Liststraße 28/1, 11 bis 15 Uhr) und ein Gespräch mit Web-Künstlerin Olia Lialina in der Gedok-Galerie (Hölderlinstraße 17, 16.30 Uhr) zur Schau „Naked Web“ – dieser Kunstsamstag, 17. Januar, hat es in sich. Und es gibt noch mehr zu entdecken.

Staatsgalerie wird Partybühne Die Staatsgalerie Stuttgart als Partymeile? Am Freitag, 27. Februar, geht es bei der „80-er Weekend-Warm-Up-Party“ von 20 Uhr an bis 03 Uhr am Samstagmorgen um „Kunst, Sounds & Retro-Look“. Unter dem Motto „Like a Stirling“ wird der 100. Geburtstag von James Stirling, Architekt der 1984 eröffneten Neuen Staatsgalerie, gefeiert. Ob Tanzen auf dem grünen Kult-Noppenboden oder Rundgänge zu den Meisterwerken der Staatsgalerie – „Like a Stirling“ lockt mit beidem und mehr. Schnell sein lohnt sich – Early Bird-Tickets kosten 12 Euro, an der Abendkasse am 27. Februar gibt’s die Karten für 18 Euro.

Marko Schacher setzt auf Malerei

Der Malerei gewidmet ist die neue Ausstellung in Marko Schachers Raum für Kunst in Stuttgart-Mitte (Blumenstraße 15). Am Freitagabend eröffnet, sind von diesem Samstag, 17. Januar, an Werke von Iris Wöhr-Reinheimer und Martin Riegraf zu sehen. Und Marko Schacher ist sich sicher: „Beide sind trotz ihres gehobenen Alters am Puls der Zeit und können es mit allen aktuellen vermeintlich jungen Wilden aufnehmen“.

Bei Schacher: Iris Wöhr-Reinheimer Foto: mak

Mona Ardeleanu feiert dreifach

Dreifache Freude für die Stuttgarter Malerin Mona Ardeleanu: An diesem Sonntag, 18. Januar, um 11.15 Uhr eröffnet der Galerieverein Leonberg (Zwerchstraße 27) eine Schau mit neuen Bildern Ardeleanus. Dabei wird die Malerin mit dem Hannes Burgdorf-Preis für zeitgenössische Kunst 2026 ausgezeichnet. Hannes Burgdorf übergibt die Ehrung, Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, würdigt Mona Ardeleanu. Doch damit nicht genug: Mit Bildern Ardeleanus reist die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs erstmals zur Kunstmesse Art Singapur (23. bis 25. Januar). Neben Werken des New Yorkers Logan T. Sibrel kommt auch die dritte Künstlerposition für den Fuchs-Auftritt in Singapur aus Stuttgart: Yongchul Kim.

Mona Ardeleanu, Louis Foto: Mona Ardeleanu

Klaus Braun zeigt Naqsh Raj

„Fließende, organische Pinselstriche kollidieren mit mechanischen, methodischen Farbaufträgen“ – so skizziert Klaus Braun die Bildwelten der in Islamabad lebenden Künstlerin und Pädagogin Naqsh Raj. Aktuell bereitet Braun eine Ausstellung mit neuen Bildern in seiner Galerie in Stuttgart (Charlottenstraße 14) vor. Eröffnung ist am Freitag, 23. Januar, um 19 Uhr.