Unsere Kunsttipps für Stuttgart „Like a Stirling“: Die Staatsgalerie Stuttgart wird zur Partybühne
Der Kunststandort Stuttgart zeigt sich in Frühform. Gefeiert wird auch in der Staatsgalerie Stuttgart. Hier sind unsere Tipps.
„Coffee & Croissants“ bei Parri Blank (Immenhofer Straße 47, 11 Uhr), tolle Fotos von Michael Dressel bei Hartmann Projects (Liststraße 28/1, 11 bis 15 Uhr) und ein Gespräch mit Web-Künstlerin Olia Lialina in der Gedok-Galerie (Hölderlinstraße 17, 16.30 Uhr) zur Schau „Naked Web“ – dieser Kunstsamstag, 17. Januar, hat es in sich. Und es gibt noch mehr zu entdecken.