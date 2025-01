Lockend? Bedrohlich? Nicht nur den Augen der Katzen in Elke Lehmanns Bildwelten in der Stuttgarter Galerie Lauffer kann man sich kaum entziehen.

Manche Ausstellung in Stuttgart legt die inhaltliche Messlatte gewaltig hoch – hier sind unsere Tipps.

Atelierstipendium für Elsa Fabros

Glückwunsch: Die französische Objektkünstlerin Elsa Farbos ist neue Stipendiatin eines von der Stadt Nürtingen in Kooperation mit dem Kunstverein Nürtingen und der Freien Kunst Hochschule vergebenen Atelierstipendiums. Für zwei Jahre kann Farbos, mit dem Werk „Ein Basketballkorb damit man am Abend spielen kann“ in der Schau „Sinn und Form“ des Kunstvereins Esslingen in der Villa Merkel vertreten, ein Atelier in der Freien Kunst Hochschule nutzen.

Lesen Sie auch

Elke Lehmann in der Galerie Lauffer

Neu in Stuttgarter Privatgalerien zu sehen? Mit einem überraschenden Perspektivwechsel wartet die Galerie Lauffer (Reinburgstraße 178a) auf. Am Freitag eröffnet, beanspruchen die gezeichneten Schattenwesen Elke Lehmanns den Galerieraum. Menschen und Tiere treten in Zwischenzuständen auf, scheinen zu erscheinen wie zu verschwinden. An diesem Samstag, 11. Januar, ist die Schau „Die Wiederentdeckung & andere Erzählungen“ von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Romy Lee bei Zero Arts

„Warum ist Fürsorge so wichtig? Warum sollten wir aktiv ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln folgen? Wie verändert Fürsorge unser Selbstwertgefühl und unser Gefühl für andere im Leben?“ Diese und andere Fragen stellen aus Sicht der Galerie Zero Arts (Ostendstraße 16) die Werke von Romy Lee in der am Freitag eröffneten Schau „Tumble Together“. An diesem Samstag und Sonntag ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Exo Gallery mit Beate Christine Winkler

Und auch in der Exo Gallery (Silberburgstraße 145 A) von Ilona Keilich geht es um viel: „Mit ,Verflechtungen’ schafft Beate Christine Winkler einen zeitgemäßen Dialog über die mühsam erkämpften Fortschritte in den Rechten der Frauen“, heißt es über die durchaus filigranen Installationen der Karlsruher Objektkünstlerin. An diesem Samstag, 11. Januar, ist die am 6. Januar eröffnete Schau von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Samuel-Beckett-Finale im Kunstverein

Irische Blicke: Declan Clarke, Doireann O’Malley und Turner-Prize-Träger Duncan Campbell stellen an diesem Samstag im Württembergischen Kunstverein (Kunstgebäude am Schlossplatz) zum Finale der Schau „Über Fernsehen“ von 15 Uhr an Werke vor, in denen sie sich auf je eigene Weise mit Samuel Becketts Fernsehspielen für den früheren Süddeutschen Rundfunk beschäftigen. Am Sonntag, 12. Januar, 16.30 Uhr, führen die Kunstvereinsverantwortlichen Iris Dressler und Hans D. Christ ein letztes Mal durch die Beckett-Forschungslandschaft.