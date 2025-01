Das Kunstjahr 2025 beginnt mit viel Schwung. Hier sind unsere Tipps, damit auch für die Freunde der Kunst alles gut wird.

BBK startet mit „Conditio Humana“

Für manch bemerkenswerte Akzente konnte der Bund Bildender Künstlerinnen 2024 sorgen. Nun schickt der Verein sich an, auch 2025 von sich reden zu machen. Mit „Conditio Humana“ wird am 25. Januar um 16 Uhr im Atelierhaus (Eugenstraße 17) eine Ausstellung mit neuen Werken von Ella Wagner eröffnet, die nicht weniger thematisieren will als „die Koexistenz von Erschaffen und Zerstören, die den Menschen durch den Lauf der Menschheitsgeschichte begleitet“.

Galerie Abt Art als Stöhrer-Preis-Bühne

Zur Bühne für Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen der Kunstakademie Stuttgart wird zum Jahresanfang die Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18). Eröffnet wird am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr eine Schau zu dem im jährlichen Wechsel an den Kunsthochschulen in Berlin und Stuttgart vergebenen Walter Stöhrer-Preis für Grafik. Die Ehrung erinnert an den im Jahr 2000 verstorbenen Maler und Zeichner. Zu sehen sind Werke der Preisträgerin Carmen Weber sowie der mit Anerkennungen bedachten Shanon Guth und Sara Hernández Vélez. Zur Eröffnung spricht der Kunstvermittler Tobias Wall.

Schlichtenmaier mit frühem Start

Die Galerie Schlichtenmaier wagt 2025 einen frühen Start. Bereits seit 2. Januar sind die Ausstellungen am Stammsitz Schloss Dätzingen in Grafenau (mit einem Panorama bildhauerischer Positionen) und am Kleinen Schlossplatz in Stuttgart (mit einem „Glanzlichter“-Feuerwerk von Willi Baumeister bis Ben Willikens) wieder geöffnet; an diesem Samstag, 4. Januar, von 11 bis 16 Uhr auf Schloss Dätzingen und von 11 bis 17 Uhr in Stuttgart. Der Blick von Schlichtenmaier-Geschäftsführer Kay Kromeier geht derweil schon deutlich weiter: „Der nächste Galerienrundgang Stuttgart findet am 5. und 6. April statt“, sagt der Vorsitzende der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst. „Sichtbar werden“ soll die „Dynamik des Kunststandorts Stuttgart“.

Zehn Stuttgarter für die Art Karlsruhe

Dynamik will auch die Kunstmesse Art Karlsruhe ausstrahlen – und wird von 20. bis 23. Februar in den Karlsruher Messehallen zugleich zum Heimspiel der Stuttgarter Galerieszene. Ob die Galerien von Braunbehrens, Thomas Fuchs, Lauffer und Imke Valentien oder auch die Exo Gallery, die Galerie Z und die Galerie Sammlung Amann – alle sind sie bei der Art Karlsruhe mit dabei. Ebenso die Galerie Schlichtenmaier, Marko Schacher mit seinem Raum für Kunst und auch Michael Sturm (mit seiner Wiener Galerie Sturm & Schober).