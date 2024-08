Enter Art Fair, Ensle-Preis und mehr – die Kunst in der Landeshauptstadt Stuttgart und anderswo steht vor dem Saisonstart.

Stuttgart international

Für Künstlerinnen und Künstler sind Messebeteiligungen ihrer Galerien enorm wichtig. Entsprechend groß ist die Freude bei Maria Kozak und Kinga Su. Ständig im Programm der Stuttgarter Exo Gallery, sind neue Arbeiten der Künstlerinnen nun auf dem Exo Gallery-Stand auf der Kunstmesse Enter Art Fair in Kopenhagen (bis 1. September) zu sehen. Ebenfalls auf der Enter: die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs – mit Werken auch der Stuttgarter Künstler Mona Ardeleanu, Yongchul Kim und Carlo Krone.

Ensle-Preis für Sandra Eades

Fotografie, Malerei und Aquarellzeichnungen verbindet die seit 1973 in Freiburg lebende, 1949 im britischen Chelmsford geborene Künstlerin Sandra Eades in ihren Arbeiten. In sich ruhend überraschen sie doch immer wieder mit aktuellen Bezügen. Eades gilt nun eine besondere Ehrung – die Kunststiftung Baden-Württemberg verleiht ihr den Maria Ensle Preis. Mit 10 000 Euro dotiert will er Aufmerksamkeit auf ein künstlerisches Lebenswerk lenken. Möglich wird die Auszeichnung dank einer großzügigen Zustiftung seiner Namensgeberin Maria Ensle, überreicht wird sie am 29. November um 20 Uhr in der Kunststiftung (Gerokstraße 37).

Mit zusätzlichen plastischen Objekten neu formiert hat der Stuttgarter Objekt- und Performancekünstler Thomas Putze seine Schau „Weg vom Fenster“ in den Räumen und im Garten der Fritz und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12). An diesem Sonntag, 1. September, ist die Stiftung wieder geöffnet – von 14 bis 18 Uhr.

Staatsgalerie punktet mit Fotografie

1600 Besucherinnen und Besucher pro Woche: Das ist die stolze Bilanz der Schau „Transformation“ in der Staatsgalerie Stuttgart. Zu sehen auf der Staatsgalerie-Fotokunst-Bühne „The Gällery“, punktet die von Bertram Kaschek konzipierte Hauptausstellung zum Fotosommer Stuttgart noch bis zum 8. September mit der ganzen Vielfalt der Kunst der Fotografie – an diesem Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Karin Sander will baden

Wie geht Teilhabe mit und durch Kunst? Seit 2012 engagiert sich der Verein Flussbad Berlin dafür, dass im Spreekanal wieder geschwommen werden kann. Zur Berlin Art Week (11. bis 15. September) ist Flussbad Berlin mit der Ausstellung und der Auktion „50 Für Bad Berlin“ zu Gast im Roten Salon der Bauakademie. Unter anderem zu sehen: Werke der Stuttgarter Konzeptkünstlerin Karin Sander und von Christian Jankowski, Professor an der Stuttgarter Akademie.