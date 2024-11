Am Kunststandort Stuttgart glitzern Highlights – und es wird für mehr Gerechtigkeit bei der Care-Arbeit gekämpft. Was das heißt? Hier sind unsere Tipps.

Was macht die Kunst? Unsere Hinweise stoßen diesmal eine etwas andere geografische Dimension: Sie reichen von Stuttgart bis in alpine Gefilde.

Galerie Michael Sturm im Schnee

Der Stuttgarter Galerist Michael Sturm macht es noch einmal. „Wir sind wieder da!“, verkündet er – und präsentiert von 10. Dezember an im Hotel Kristiana Lech in Lech am Arlberg erneut eine Auswahl aus seinem Galerieprogramm. Zum Auftakt mit dabei: Werke der Filderbahnfreunde Möhringen. Bereits am 2. Dezember (18 Uhr) eröffnet Sturm in seiner Stuttgarter Galerie (Christophstraße 6) eine neue Schau. Zu sehen sind Werke der Kolumbianerin Beatriz Olano.

Ausgewähltes bei Schlichtenmaier

An diesem Samstag, 23. November (11 Uhr bis 18 Uhr), öffnet die Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 11) die Türen für ihre „Glanzlichter“. Die Schau versammelt ausgewählte Werke aus dem Galerieprogramm. Arbeiten von Cornelia Schleime sind ebenso zu sehen wie jene von Anna Bittersohl, Katrin Brause und der jüngst verstorbenen Cordula Güdemann. Klassiker wie Max Ackermann, Willi Baumeister und Ida Kerkovius fehlen bei den „Glanzlichtern“ so wenig wie Bilder von Ralph Fleck oder Ben Willikens.

Trommeln für die Kunststiftung

Die Kunststiftung Baden-Württemberg bittet aktuell zur Ausstellung „Beyond Soundscapes“ in den Kleihues-Bau in Kornwestheim. An diesem Sonntag antwortet um 11 Uhr Klangkunst auf die Werke der Ausstellung. Für „Beyond Soundscapes“ entwickeln Leonie Klein (Kunststiftungs-Stipendiatin 2022) und Fritz Hauser eine neue Komposition für zwei Trommeln. Kunst, heißt es, entsteht aus Kunst. Hier stimmt es.

Ifa-Galerie mit Familien-Kunstsonntag

Die Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen am Charlottenplatz zählt aktuell zu den ambitioniertesten Gegenwartskunstbühnen in der Metropolregion Stuttgart. „(Re)Born from Volcanos“ heißt die neue Schau, und was sich dahinter verbirgt, lässt sich am besten beim Familien-Kunstsonntag an diesem Sonntag, 24. November, herausfinden. Um 10.30 Uhr geht es los.

Was ist Care-Arbeit wert?

Das Kollektiv Mothers*, Warriors, and Poets – unter anderen sind mit Anna Gohmert, Renate Liebel und Marie Lienhard frühere Studierende der Kunstakademie Stuttgart dabei – setzt sich „für die Sichtbarkeit von Künstler*innen mit Fürsorgeverantwortung ein und kämpft für gerechtere Strukturen im Kunstsektor“. An diesem Samstag, 23. November, endet in der Gedok-Galerie (Hölderlinstraße 17) ein dreitägiger Programm-Marathon zum Thema. Von 12 bis 16 Uhr ist die Schau „On the Horizon: Care“ an diesem Samstag noch zu sehen.