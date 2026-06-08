Unsicherheit in Leonberg Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?
In Leonberg stehen Kunden „bis auf Weiteres“ vor verschlossenen Türen. Selbst die Automaten sind nicht erreichbar. Die Bank nennt die Gründe.
In Leonberg stehen Kunden „bis auf Weiteres“ vor verschlossenen Türen. Selbst die Automaten sind nicht erreichbar. Die Bank nennt die Gründe.
Wer in der Leonberger Filiale der Commerzbank in der Eltinger Straße Geld abheben möchte oder andere Finanzgeschäfte zu erledigen hat, steht gerade vor verschlossenen Türen. Wegen eines Wasserschadens, so erfahren die Kunden per Aushang, sei die Zweigstelle „bis auf Weiteres“ geschlossen. Das betrifft nicht nur die persönliche Betreuung. Auch der Vorraum mit Geldautomaten, Überweisungsterminals und Auszugsdrucker ist dicht. Viele, die mal eben schnell Geld abheben möchten, ziehen fragenden Blicks unverrichteter Dinge von dannen.