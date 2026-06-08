Wer in der Leonberger Filiale der Commerzbank in der Eltinger Straße Geld abheben möchte oder andere Finanzgeschäfte zu erledigen hat, steht gerade vor verschlossenen Türen. Wegen eines Wasserschadens, so erfahren die Kunden per Aushang, sei die Zweigstelle „bis auf Weiteres“ geschlossen. Das betrifft nicht nur die persönliche Betreuung. Auch der Vorraum mit Geldautomaten, Überweisungsterminals und Auszugsdrucker ist dicht. Viele, die mal eben schnell Geld abheben möchten, ziehen fragenden Blicks unverrichteter Dinge von dannen.

Banken sind in Leonberg noch stark vertreten Die Formulierung „bis auf Weiteres“ macht in diesen unruhigen wirtschaftlichen Zeiten skeptisch. Dass nahezu alle Kreditinstitute ihr Filialnetz ausdünnen, ist keine Neuigkeit. Zuletzt zog sich die Deutsche Bank aus Leonberg komplett zurück. Die Landesbank LBBW hat noch eine Filiale im Leo-Center und die Sparda-Bank in der Römergalerie.

Auch die Sparkasse und die Volksbank haben nicht mehr das dichte Zweigstellenangebot früherer Jahre, sind aber vergleichsweise noch großflächig präsent. Und von der Commerzbank hieß es bisher, dass die Leonberger Filiale nicht zur Disposition stehe. Schließlich wird von hier aus ein großes Gebiet abgedeckt, das mehr als den alten Landkreis Leonberg umfasst.

„Bis auf Weiteres“ geschlossene Türen bei der Commerzbank in Leonberg. Foto: slo

Doch gelten solche Zusagen noch, zumal der Druck durch eine drohende feindliche Übernahme der italienischen UniCredit zusehends steigt? Eine Sprecherin der Bank führt auf Nachfrage die Schließung tatsächlich auf einen Rohrbruch zurück, der „einen erheblichen Wasserschaden“ verursacht habe. Deshalb könnten weder die eigentlichen Filialräume noch die Selbstbedienungszone momentan betreten werden.

Geld gibt es auch in Supermärkten

„Umfangreiche Trocknungsarbeiten“ hätten bereits begonnen. „Allerdings können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage zur Dauer der Maßnahmen machen“, sagt die Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Das Leonberger Bank-Team würde momentan in den Zweigstellen in Stuttgart, Ludwigsburg und Böblingen arbeiten. An diese Filialen werden die Kunden auch verwiesen.

Wer nur Geld abheben wolle, müsse aber nicht den Weg auf sich nehmen. Dies sei in Leonberg auch in vielen Supermärkten oder Drogerien möglich, etwa bei Aldi, dm, Edeka, Lidl, Netto oder Rewe. Wie lange die Kundschaft an der Lebensmittelmarkt-Kasse um eine Auszahlung bitten muss, ist noch nicht absehbar. Die Commerzbank werde aber sofort informieren, versichert die Sprecherin. So lange bleiben die Lichter in den Filialräumen gegenüber der Römergalerie erst einmal aus.