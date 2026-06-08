 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?

Unsicherheit in Leonberg Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?

Unsicherheit in Leonberg: Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?
1
Die Commerzbank hat in der Region Stuttgart nur noch wenige Filialen. Die in Leonberg ist erst einmal zu. Foto: Slotwinski

In Leonberg stehen Kunden „bis auf Weiteres“ vor verschlossenen Türen. Selbst die Automaten sind nicht erreichbar. Die Bank nennt die Gründe.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Wer in der Leonberger Filiale der Commerzbank in der Eltinger Straße Geld abheben möchte oder andere Finanzgeschäfte zu erledigen hat, steht gerade vor verschlossenen Türen. Wegen eines Wasserschadens, so erfahren die Kunden per Aushang, sei die Zweigstelle „bis auf Weiteres“ geschlossen. Das betrifft nicht nur die persönliche Betreuung. Auch der Vorraum mit Geldautomaten, Überweisungsterminals und Auszugsdrucker ist dicht. Viele, die mal eben schnell Geld abheben möchten, ziehen fragenden Blicks unverrichteter Dinge von dannen.

 

Banken sind in Leonberg noch stark vertreten

Die Formulierung „bis auf Weiteres“ macht in diesen unruhigen wirtschaftlichen Zeiten skeptisch. Dass nahezu alle Kreditinstitute ihr Filialnetz ausdünnen, ist keine Neuigkeit. Zuletzt zog sich die Deutsche Bank aus Leonberg komplett zurück. Die Landesbank LBBW hat noch eine Filiale im Leo-Center und die Sparda-Bank in der Römergalerie.

Unsere Empfehlung für Sie

Postbank in Leonberg: Postbank am Marktplatz: Was sich für Kunden wirklich ändert

Postbank in Leonberg Postbank am Marktplatz: Was sich für Kunden wirklich ändert

Nach dem Aus im Leo-Center kehrt die Postbank nach Leonberg zurück. Am Marktplatz gibt es ab Juli eine Beratungsfiliale – ohne Post- und DHL-Dienstleistungen.

Auch die Sparkasse und die Volksbank haben nicht mehr das dichte Zweigstellenangebot früherer Jahre, sind aber vergleichsweise noch großflächig präsent. Und von der Commerzbank hieß es bisher, dass die Leonberger Filiale nicht zur Disposition stehe. Schließlich wird von hier aus ein großes Gebiet abgedeckt, das mehr als den alten Landkreis Leonberg umfasst.

„Bis auf Weiteres“ geschlossene Türen bei der Commerzbank in Leonberg. Foto: slo

Doch gelten solche Zusagen noch, zumal der Druck durch eine drohende feindliche Übernahme der italienischen UniCredit zusehends steigt? Eine Sprecherin der Bank führt auf Nachfrage die Schließung tatsächlich auf einen Rohrbruch zurück, der „einen erheblichen Wasserschaden“ verursacht habe. Deshalb könnten weder die eigentlichen Filialräume noch die Selbstbedienungszone momentan betreten werden.

Geld gibt es auch in Supermärkten

„Umfangreiche Trocknungsarbeiten“ hätten bereits begonnen. „Allerdings können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage zur Dauer der Maßnahmen machen“, sagt die Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Das Leonberger Bank-Team würde momentan in den Zweigstellen in Stuttgart, Ludwigsburg und Böblingen arbeiten. An diese Filialen werden die Kunden auch verwiesen.

Wer nur Geld abheben wolle, müsse aber nicht den Weg auf sich nehmen. Dies sei in Leonberg auch in vielen Supermärkten oder Drogerien möglich, etwa bei Aldi, dm, Edeka, Lidl, Netto oder Rewe. Wie lange die Kundschaft an der Lebensmittelmarkt-Kasse um eine Auszahlung bitten muss, ist noch nicht absehbar. Die Commerzbank werde aber sofort informieren, versichert die Sprecherin. So lange bleiben die Lichter in den Filialräumen gegenüber der Römergalerie erst einmal aus.

Weitere Themen

Unsicherheit in Leonberg: Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?

Unsicherheit in Leonberg Commerzbank-Filiale zu: Was ist da los?

In Leonberg stehen Kunden „bis auf Weiteres“ vor verschlossenen Türen. Selbst die Automaten sind nicht erreichbar. Die Bank nennt die Gründe.
Von Thomas K. Slotwinski
Straßenkunst: Die wohl längste Street-Outdoor-Gallery der Welt ist in Böblingen

Straßenkunst Die wohl längste Street-Outdoor-Gallery der Welt ist in Böblingen

Die Herrenberger Straße wird seit sechs Jahren gesäumt von gemalten Persönlichkeiten. Am Samstagabend fand ein „Art-Walk“ statt.
Von Thomas Morawitzky
Unfall bei Aidlingen: Motorrad und Fahrrad stoßen zusammen – zwei Personen schwer verletzt

Unfall bei Aidlingen Motorrad und Fahrrad stoßen zusammen – zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Aidlingen sind am Sonntag zwei Personen schwer verletzt worden, darunter ein 14-Jähriger. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.
Von Robert Korell
Freizeittipp Kreis Böblingen: Was wir beim Erdbeerpflücken völlig unterschätzt haben

Freizeittipp Kreis Böblingen Was wir beim Erdbeerpflücken völlig unterschätzt haben

Rote Früchte und jede Menge Sommergefühle: ein Besuch auf dem Erdbeerfeld in Schönaich zeigt, warum das Selbstpflücken so beliebt ist – und worauf Familien vorbereitet sein sollten.
Von Veronika Andreas
Spenden im Kreis Böblingen: Mango-Aktion bringt nicht genug Geld ein

Spenden im Kreis Böblingen Mango-Aktion bringt nicht genug Geld ein

Krisenstimmung bei den Organisatoren der Mango-Aktion: Das bislang eingenommene Geld reicht nicht, um die Schulen in Burkina Faso zu unterstützen. Spender werden dringend gesucht.
Von Rebecca Baumann
Oldtimer-Rallye: Historische Autos im Kreis Böblingen unterwegs – Mit Präzision ans Ziel

Oldtimer-Rallye Historische Autos im Kreis Böblingen unterwegs – Mit Präzision ans Ziel

Die Paul Pietsch Classic hat mehr als 100 Oldtimer in den Kreis Böblingen gelockt. Von Porsche, über Bentley bis hin zum VW Käfer ist - fast - alles dabei.
Von Anke Kumbier
Baustelle im Bahnhof Renningen: S-Bahn und Hesse-Bahn auf gleicher Strecke? So soll es klappen

Baustelle im Bahnhof Renningen S-Bahn und Hesse-Bahn auf gleicher Strecke? So soll es klappen

Ab Samstag wird am Renninger Bahnhof eine neue Signalanlage eingebaut. Die ist notwendig, damit S-Bahn und Hesse-Bahn zwischen Renningen und Weil der Stadt fahren können.
Von Ulrike Otto
A 8 bei Leonberg: Unfall mit Sattelzug bei Spurwechsel

A 8 bei Leonberg Unfall mit Sattelzug bei Spurwechsel

Ein Sattelzugfahrer verursacht hohen Sachschaden. Er fährt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Von Franziska Kleiner
Herrenberg-Mönchberg: Es darf wieder getobt werden

Herrenberg-Mönchberg Es darf wieder getobt werden

Es ist soweit: Nach monatelanger Sperrung ist der Spielplatz Neusatz in Mönchberg neu eröffnet worden. Kinder können sich auf neue Geräte und einige alte Bekannte freuen.
Von Rebecca Baumann
Führungsspitze in Leonberg: Es geht nur mit Offenheit und Sachkompetenz

Führungsspitze in Leonberg Es geht nur mit Offenheit und Sachkompetenz

Josefa von Hohenzollerns Rückkehr ins Rathaus bietet Chancen für einen Neustart, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Leonberg Commerzbank Filiale Schließung Wasserschaden Finanzen
 
 