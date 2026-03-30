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Unter 30: DJ HAIVAI B „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“

, aktualisiert am 30.03.2026 - 17:30 Uhr
Unter 30: DJ HAIVAI B: „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“
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HAIVAI B machte ihre Leidenschaft zum Beruf. Foto: HAIVAI /B

Mit ihrem ersten DJ-Tape „Let me cook“ ging HAIVAI B im Frühling 2023 viral – mittlerweile tourt sie durch die Welt und hat große Pläne für ihre Karriere.

„Wer hätte das gedacht“, lacht HAIVAI B (ihren Klarnamen möchte sie nicht nennen). Im Mai 2023 lud die 25-Jährige eine Gruppe von Freund:innen zur Liveaufnahme ihres ersten HAIVAI B DJ-Sets in die Küche eines Stuttgarter Banh-Mi-Imbisses ein. Der Name „Let me cook“, auf deutsch „lasst mich kochen“, bedeutet für die junge Künstlerin so viel wie: „Gib mir den Raum, meinen Skill zu verfeinern, zu verbessern, lass mich einfach machen.“ Vielleicht ist das sogar ihr eigentliches Lebensmotto.

 

Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin plante ihr DJ-Debüt über Monate hinweg. Schon während ihres Studiums, als sie nebenbei mit „Mulier“ ihr eigenes Kerzenbusiness führte, spürte sie einen Shift. „Ich hatte das Gefühl, dass ich woanders gebraucht werde.“ Lange schleppte sie die Idee mit sich herum: Musik machen, DJ sein. „Das Verrückte ist: Ich habe nie daran gezweifelt, dass es für mich in eine andere Richtung gehen wird. Ich wusste: Irgendwann bist du bereit“, erzählt HAIVAI B.

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„Ich bin die Autorin meiner eigenen Geschichte

Sie ließ ihr Business, die Kerzen, hinter sich, feierte eine „Celebration“, keine Abschiedsparty, und was viele zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: da loderte bereits ein neues Feuer. Der Moment, auf den HAIVAI B so lange gewartet hatte: „Es war, als ob ein neues Kapitel beginnt“, erklärt sie. Langsam nahm so alles Form an. Hilfe bekam sie dabei von Freund:innen und ihrem Glauben. „Gott spielt eine große Rolle.“ Am Ende sei es aber vor allem ihrer inneren Stimme, der sie vertraue: „Ich bin die Autorin meiner eigenen Geschichte.“

Ein mögliches Kapitel dieser rasanten Story: der Moment, in dem HAIVAI B die ersten Videomitschnitte ihres DJ-Debüts auf Tiktok teilte. „Ich hatte ein paar Schnipsel hochgeladen und dann mein Handy weggelegt. Plötzlich bekam ich Nachrichten von Leuten: „Du gehst gerade voll ab auf Tiktok. Ich habe das erst gar nicht gemerkt“, lacht sie. „Dann ist das Ganze auch auf Instagram passiert und ich habe zum ersten Mal gecheckt, dass Leute wirklich gut finden, was ich mache. Krass!

Gigs in Berlin, Paris und Istanbul

Am 15. Juni 2023 veröffentlichte HAIVAI B ihr „Let me cook“-Tape auf Youtube und Soundcloud. „Ich erinnere mich noch ganz genau, weil ich an diesem Tag in New York war.“ Einen Monat später, am 1. Juli, spielte sie ihren ersten Gig in Stuttgart. Mittlerweile wohnt HAIVAI B in Berlin, hat eine Managerin und trat bereits in Paris und Istanbul auf. Ihr Leben ist heute ein anderes: „Ich fliege durch Zeitzonen und werde auf der Straße erkannt“, staunt sie. „Plötzlich gratulieren mir Menschen einfach aus dem Nichts zu meinem Erfolg. Wann ist das vorher jemals passiert?“

Für die 25-Jährige steht fest: „Es gibt kein Zurück mehr. Das hier ist alles, was ich will.“ Doch mit dem Erfolg steige auch der Druck, sagt sie. „Ich mache mir größere Sorgen, denn es gibt auch mehr zu verlieren.“ Spätestens als ihr erster große Scheck kam, erklärt HAIVAI B, wusste sie: „Das ist alles kein Spaß mehr, davon kann ich jetzt leben.“

Es geht darum, die Crowd zu lesen

Kritik und die Bewertungen von außen gehören dazu, dessen ist sich die 25-Jährige bewusst. Als weibliche DJ wird sie jedoch häufig auf ihr Aussehen reduziert. Darauf reagiert sie klar und reflektiert: „Das ist keine Kritik auf Augenhöhe. Ich arbeite jeden Tag daran, besser zu werden, also let me cook!“ Für HAIVAI B bedeutet DJ-Sein, ein Gespür für das Publikum zu haben: „Es geht darum, die Crowd zu lesen. Je empathischer du selbst bist, umso besser.“

Denkt sie an die Zukunft, träumt sie von einer großen Tour – erst Europa, dann Kanada, USA, Australien und Asien. Was ihr besonders am Herzen liegt: „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“ Das ist kein Wunsch, viel mehr die Forderung einer jungen Frau, die weiß, wer sie ist. „Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann.“ Die 25-jährige DJ will ein Vorbild sein und andere dazu ermutigen, Sachen endlich anzupacken: „Wenn mir junge Menschen schreiben, dass ich sie inspiriert habe, zu gründen oder ihrem Traum nachzugehen – genau dafür mach ich das!“

Dieser Artikel erschien erstmals im Januar 2024.

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