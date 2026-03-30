Unter 30: DJ HAIVAI B „Ich will respektiert werden für das, was ich mache!“
Mit ihrem ersten DJ-Tape „Let me cook“ ging HAIVAI B im Frühling 2023 viral – mittlerweile tourt sie durch die Welt und hat große Pläne für ihre Karriere.
Mit ihrem ersten DJ-Tape „Let me cook“ ging HAIVAI B im Frühling 2023 viral – mittlerweile tourt sie durch die Welt und hat große Pläne für ihre Karriere.
„Wer hätte das gedacht“, lacht HAIVAI B (ihren Klarnamen möchte sie nicht nennen). Im Mai 2023 lud die 25-Jährige eine Gruppe von Freund:innen zur Liveaufnahme ihres ersten HAIVAI B DJ-Sets in die Küche eines Stuttgarter Banh-Mi-Imbisses ein. Der Name „Let me cook“, auf deutsch „lasst mich kochen“, bedeutet für die junge Künstlerin so viel wie: „Gib mir den Raum, meinen Skill zu verfeinern, zu verbessern, lass mich einfach machen.“ Vielleicht ist das sogar ihr eigentliches Lebensmotto.