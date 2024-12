Die Stuttgarterin ist längst auf den Bühnen der Stadt angekommen. Wir haben mit der 23-Jährigen über Hyperpop, weiblichen Support und die Musik-Stadt Stuttgart gesprochen.

Joachim Baier 09.12.2024 - 14:00 Uhr

Ob auf TikTok oder in den Top 10 auf Spotify und Co.: Hyperpop ist so beliebt wie lange nicht mehr. Auch aus Stuttgart gibt es in diesem Genre immer mehr Nachwuchskünstler:innen. Eine davon ist Eva Kiseleva, die als Yeva neuen Schwung in die Kischde – äh, den Kessel – bringt. „Musik war schon immer mein Ventil“, erzählt Yeva. „Als Kind durfte ich zu Hause nie laut sein, weil mein Stiefvater immer Nachtschicht hatte und es tagsüber bei uns deshalb komplett still sein musste. Wenn ich dann mal Zeit hatte, habe ich schon als Kind immer mega gerne gesungen“, erinnert sich die Wahl-Stuttgarterin, die seit 2021 als Yeva ihre Songs veröffentlicht.