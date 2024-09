Der Stuttgarter Sascha Hellinger dominiert seit zehn Jahren die deutschen YouTube-Trends. Der 29-Jährige hat sich eine Karriere aufgebaut, von der viele Jugendliche träumen. Aber wie kommt man in dem Business eigentlich ganz nach oben?

Juri O’Connor Heid 04.09.2024 - 06:00 Uhr

Zehn Jahre ist es her, da startete ein Stuttgarter einen Kanal auf YouTube. Der Content: Fünf- bis zehnminütige Unterhaltungsvideos, ziemlich schnell geschnitten, unterlegt mit Musik und aufgewertet durch Memes. Kurzum: Perfekt gemacht für die Aufmerksamkeitsspanne des Internet-Ottonormalkonsumenten. Sein Name: Sascha Hellinger, der Kanalname UnsympathischTV. Schon bald erreichen die Videos des ernst in die Kamera blickenden Stuttgarters mehr als vier Millionen Klicks. Aufrufzahlen, die man so eigentlich nur aus dem englischen Raum kennt.