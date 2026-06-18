McDonald's auf Kuba? Unter US-Druck will die Insel Immobilien, Tankstellen und Banken für Auslandskapital öffnen. Auch Fast-Food-Ketten sind willkommen. Ziel ist der Erhalt des Sozialismus.
18.06.2026 - 23:53 Uhr
Havanna - Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA hat Kubas sozialistische Regierung der Nationalversammlung einen umfangreichen Plan zur Öffnung der staatlich gelenkten Wirtschaft vorgelegt. Die 176 Punkte zielen darauf ab, Regulierungen abzubauen und marktwirtschaftliche Mechanismen einzuführen.