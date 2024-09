Die Initiative Scora gegen Rassismus und Antisemitismus versammelt Jugendliche aus vier Ländern. Aus Sicherheitsgründen ist die Begegnungswoche in Stuttgart nicht öffentlich.

Michael Weißenborn 10.09.2024 - 16:00 Uhr

Der Augenblick ist bewegend: Die frischgebackenen Absolventen der Reali High School aus Haifa, Israel, fordern die Anwesenden in der Stuttgarter Jugendherberge auf, einen großen Kreis zu bilden. Sie verteilen roten Traubensaft in kleinen Pappbechern, singen ein Lied und teilen ihr Brot. Ein Schüler mit roten Wangen und Kippa tritt etwas aufgeregt in die Mitte und zitiert auswendig ein längeres Gebet auf Hebräisch: So einig sind – trotz Krieges und einer zerrissenen Heimat – junge Israeli immer noch. Einig offenbar auch mit den anderen 16- und 17-Jährigen im Kreis.