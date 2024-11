Unterbringung von Geflüchteten in Leonberg

Nach wie vor leben keine Geflüchteten im ehemaligen Seniorenheim am Parksee. Die Beteiligten, allen voran der Immobilienbesitzer, halten sich bedeckt. Das Projekt scheint weniger konkret als bisher angenommen.

Marius Venturini 26.11.2024 - 10:59 Uhr

Kaum ein Vorhaben hat die Leonberger Bürgerseele im fast abgelaufenen Jahr 2024 so gespalten wie dieses: die Unterbringung von geflüchteten Menschen im einstigen Seniorenzentrum am Parksee in der Ostertagstraße. Als die Pläne im Herbst des vergangenen Jahres publik geworden waren, hatte Landkreis-Dezernent Dusan Minic noch von „Anfang 2024“ gesprochen. Im Januar, Februar, spätestens März sollten die ersten Personen einziehen können. Geschehen ist seitdem: wenig. Zumindest Außenstehende können keine Veränderung feststellen – und dürften sich fragen, ob denn überhaupt noch jemand dort leben wird.